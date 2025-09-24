B1 Inregistrari!
Betty Salam, gata să devină mamă de fetiță! Ce declarații a făcut fiica lui Florin Salam

Elena Boruz
24 sept. 2025, 12:02
Sursa foto: Betty Salam / Instagram
Cuprins
  1. Ce a spus Betty Salam despre o posibilă sarcină
  2. Cum se înțelege fiul lui Betty Salam cu iubitul ei
  3. Când au început Betty și Roberto să formeze o relație

Betty Salam a făcut declarații EXPLOZIVE! Fiica lui Florin Salam este gata să devină mămică de fetiță. Cântăreața a divorțat de tatăl fiului ei, iar acum iubește din nou.

Roberto, bărbatul la brațul căreia se află, pare să o facă foarte fericită, deoarece cei doi își exprimă dragostea unul față de celălalt, ori de câte ori au ocazia.

Ce a spus Betty Salam despre o posibilă sarcină

Artista a făcut mărturisiri, recent, legat de o posibilă sarcină. În discuția pe care a avut-o cu un reporter, aceasta a subliniat că i s-a tot spus că pare potrivită pentru a fi mamă de fetiță.

„Toată lumea îmi spune că voi avea o fetiță! Nu știu ce se întâmplă!”, a declarat Betty Salam pentru Spynews.ro.

Betty a fost chestionată, cu privire la posibilitatea de a deveni mamă pentru a doua oară. Aceasta nu a negat că și-ar dori să aibă încă un copil, însă lasă totul în mâinile divinității.

„Probabil! Doamne-ajută! Când vrea Dumnezeu! De ce nu! Doamne-ajută! Vă dați seama că Matias va fi lângă mine! Vor crește împreună și nu voi face diferență! Este foarte important să ai pe cineva acolo! Un frate!”, a adăugat artista.

Cum se înțelege fiul lui Betty Salam cu iubitul ei

De curând, Betty a vorbit despre relația pe care fiul ei, Matthias, o are cu Roberto, actualul său partener. Co0nform declarațiilor sale, copilul s-a acomodat cu bărbatul din viața mamei sale, însă totul a decurs natural, femeia alegând să îl integreze pe Roberto treptat în viața lui Matthias.

„Cel mic este foarte deștept, vorbesc cu el ca cu un adult. Eu nu pot ține secrete față de el, aude fără să vrea și mă întreabă. Avem o relație de prietenie. Prima zi de școală a fost cu emoții, bine, mai mult pentru mine. Cătălin nu a fost în prima zi de școală, pentru că nu a fost în țară. Pe Robert l-am introdus ușor, ușor în viața fiului meu, a fost acceptat de cel mic. Dacă nu era un om ok, nu îl acceptam nici eu. Pentru mine primordial este cel mic și era foarte important ca el să accepte”, spunea Betty, în urmă cu puțin timp, conform sursei de mai sus.

Când au început Betty și Roberto să formeze o relație

Betty a declarat, în urmă cu ceva timp, că ea și Roberto au început să formeze un cuplu, abia după ce lucrurile între ea și fostul soț s-au încheiat. Aceasta a afirmat că bărbatul nu a intervenit în niciun fel în căsnicia ei cu Cătălin Vișănescu, ba mai mult, l-a numit pe acesta „cel mai cuminte și cel mai simțit băiat”.

„Nu am avut în viața mea alte relații. Cătălin e primul meu bărbat. Dacă ar fi vreodată să am o relație după Cătălin, Roberto ar fi a doua relație. Atâta timp cât îmi iubește tatăl, pentru mine contează mai mult decât orice pe lumea asta, mă respectă pe mine ca fată și ține la mine, sunt cele mai importante lucruri. Momentan suntem la început, nu e ceva serios. Noi am început să vorbim abia după ce m-am despărțit de Cătălin.

Așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu. Nu a intervenit Roberto în relația mea cu Cătălin. Roberto e cel mai simțit și cel mai cuminte băiat, nu ar face așa ceva și eu nu aș accepta așa ceva, cum s-a scris că am fugit de acasă. Eu am stat în casa mea, Cătălin a stat cu mine o perioadă după ce ne-am împăcat. Eu acum sunt la casa mea, cu copilul meu. Cu Roberto e ceva la început, iar dacă vreodată va fi ceva, cu Roberto va fi a doua relație”, a precizat cântăreața.

