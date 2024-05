Betty Salam, moment de sinceritate: „Nu ăsta a fost visul meu, să fac copil, să mă mărit și gata” (FOTO)

Betty, fiica lui Florin Salam, l-a cunoscut pe soțul ei când avea doar 15 ani, iar la 18 deja devenea mamă. Artista admite că nu acesta a fost planul ei inițial, dar acum e foarte fericită că s-a întâmplat așa, pentru că expriența a marturizat-o, iar Mathias, băiețelul ei, a învățat-o cu adevărat ce e iubirea.

Betty Salam: Nu eram pregătită când am adus pe lume acest copil

„La 18 ani l-am născut pe Mathias. Nu, nu eram pregătită când am adus pe lume acest copil. Mathias m-a învățat să iubesc, eu nu știam să iubesc, habar nu aveam ce însemna iubirea, iar eu, dacă nu l-aș fi avut pe el, nu aș fi știut ce înseamnă iubirea. M-a învățat să fiu mai calmă. M-a învățat să am grijă de mine pentru el și nu am cum să regret niciodată în viața mea.

Dar nu am fost pregătită, nu mi-am dorit să am copil de la 18 ani, nu ăsta a fost visul meu, să fac copil, să mă mărit și gata. Mi-am dorit să muncesc, să copilăresc, să mă distrez pentru că n-am avut parte de chestiile astea pentru că la vârsta de 10 ani a trebuit să am grijă de fratele meu, să mă educ pe mine, pe el. N-am trecut prin multe lucruri ale vieții”, a povestit Betty Salam, potrivit

Experiența de mamă tânără a maturizat-o pe Betty Salam

Betty și Cătălin Vișănescu, mai mare cu 11 ani decât ea, s-au cunoscut la un spectacol de stand-up, pe când artista avea doar 15 ani. Cei doi s-au căsătorit în 2018 și tot în acest an a venit pe lume Mathias.

„N-am (n.r. regrete că s-a căsătorit). Pe mine m-a învățat foarte mult toată situația prin care am trecut și experiența mea de a deveni mamă foarte tânără. M-a schimbat foarte mult pe mine, ca femeie. Am devenit matură, știu ce vreau de la viață și cred că m-am schimbat”, a spus în trecut fiica lui Florin Salam.