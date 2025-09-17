Betty Salam rupe gura târgului! Ce relație are fiul artistei cu iubitul ei

Betty Salam iubește din nou, iar acest lucru nu mai este străin nimănui. s-a afișat cu Roberto, noul partener, după divorțul de tatăl copilului ei, Cătălin Vișănescu.

Artista a dezvăluit cum se înțelege băiețelul ei cu actualul iubit și a punctat faptul că pentru ea este foarte important ca fiul ei să îl accepte pe partenerul ei.

Cum a reacționat copilul lui Betty Salam când l-a cunoscut pe iubitul mamei sale

Cântăreața a povestit că Matthias, fiul ei, l-a primit cu brațele deschise pe Roberto în viața lui, deoarece a simțit că este „om bun”. De altfel, femeia a precizat că acest lucru era primordial pentru ea, deoarece dacă nu ar fi fost „un om ok”, nu îl accepta nici ea.

„Cel mic este foarte deștept, vorbesc cu el ca cu un adult. Eu nu pot ține secrete față de el, aude fără să vrea și mă întreabă. Avem o relație de prietenie. Prima zi de școală a fost cu emoții, bine, mai mult pentru mine. Cătălin nu a fost în prima zi de școală, pentru că nu a fost în țară. Pe Robert l-am introdus ușor, ușor în viața fiului meu, a fost acceptat de cel mic. Dacă nu era un om ok, nu îl acceptam nici eu. Pentru mine primordial este cel mic și era foarte important ca el să accepte”, a declarat Betty Salam pentru

Unde studiază nepotul lui Florin Salam

Recent, Matthias a început școala, iar Betty a spus că cel mic urmează școala de muzică. Se pare că așchia nu va sări departe de trunchi, având în vedere că în familie sunt cu toții muzicanți. Florin Salam se poate mândri că primul lui nepot îi va călca pe urme.

Betty a specificat că și-ar dori ca Matthias să cânte la pian, însă va lăsa la latitudinea lui să aleagă ce își dorește să facă și nu îl va forța cu absolut nimic.