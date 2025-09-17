Betty Salam rupe gura târgului! Ce relație are fiul artistei cu iubitul ei

Betty Salam iubește din nou, iar acest lucru nu mai este străin nimănui. Fiica lui Florin Salam s-a afișat cu Roberto, noul partener, după divorțul de tatăl copilului ei, Cătălin Vișănescu.
Artista a dezvăluit cum se înțelege băiețelul ei cu actualul iubit și a punctat faptul că pentru ea este foarte important ca fiul ei să îl accepte pe partenerul ei.
Cântăreața a povestit că Matthias, fiul ei, l-a primit cu brațele deschise pe Roberto în viața lui, deoarece a simțit că este „om bun”. De altfel, femeia a precizat că acest lucru era primordial pentru ea, deoarece dacă nu ar fi fost „un om ok”, nu îl accepta nici ea.
„Cel mic este foarte deștept, vorbesc cu el ca cu un adult. Eu nu pot ține secrete față de el, aude fără să vrea și mă întreabă. Avem o relație de prietenie. Prima zi de școală a fost cu emoții, bine, mai mult pentru mine. Cătălin nu a fost în prima zi de școală, pentru că nu a fost în țară. Pe Robert l-am introdus ușor, ușor în viața fiului meu, a fost acceptat de cel mic. Dacă nu era un om ok, nu îl acceptam nici eu. Pentru mine primordial este cel mic și era foarte important ca el să accepte”, a declarat Betty Salam pentru Spynews.ro.
Recent, Matthias a început școala, iar Betty a spus că cel mic urmează școala de muzică. Se pare că așchia nu va sări departe de trunchi, având în vedere că în familie sunt cu toții muzicanți. Florin Salam se poate mândri că primul lui nepot îi va călca pe urme.
Betty a specificat că și-ar dori ca Matthias să cânte la pian, însă va lăsa la latitudinea lui să aleagă ce își dorește să facă și nu îl va forța cu absolut nimic.
„L-am înscris pe cel mic la școala de muzică, la Dinu Lipatti. Eu îmi doresc să cânte la pian, vom vedea ce îi place și lui. Practic îmi doresc să facă ce nu am făcut eu în copilărie. Pe mine tata nu m-a lăsat la această școală când eram mică și am regretat mult. Celui mic i-am cerut acordul, mi-a spus că își dorește să cânte la pian” a mai spus fiica lui Florin Salam pentru sursa de mai sus.
Betty a mărturisit că decizia de a divorța a venit în urma unor perioade dificile din viața lor de cuplu. Atsfel, hotărârea a fost luată de comun acord, „pe cale amiabilă”.
La acea vreme, fiica manelistului a povestit că nu a fost vorba în niciun caz de infidelitate, ci sunt„lucruri mult mai importante decât un bărbat și o femeie”.
„Noi, de câteva luni de zile, poate chiar un an, suntem într-o situație mai delicată. Am decis de comun acord să o luăm pe drumuri diferite, fără ceartă, pe cale amiabilă. Suntem părinți pentru Matthias. Nu a intervenit nicio femeie, niciun bărbat în relația mea cu Cătălin. Pur și simplu sunt niște lucruri mult mai importante decât un bărbat și o femeie, niște lucruri mult mai intime, pe care nu o să le spunem niciodată, pentru că nu este frumos.
Este tatăl copilului meu, îi doresc tot ce e mai frumos, fericire. Mi-a zis că același lucru mi-l dorește și el mie. Nu ne dorim răul, doar că nu se mai poate. Vrem să evoluăm, doar că nu împreună, ci separat. Să înflorim, nu să stăm unul cu celălalt și să ajungem din ce în ce mai rău, pentru că nu este sănătos. Am 24 de ani, toată viața înainte, la fel și el. Atâta timp cât îmi cresc copilul și nu-i lipsește nimic, copilul este cu mine și rămâne cu mine. El este bărbat și poate să facă ce dorește și cum dorește”, a spus Betty Salam, în exclusivitate pentru sursa de mai sus, atunci când a anunțat divorțul.