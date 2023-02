Bianca Brad s-a reprofilat! Blondina și-a refăcut viața după ce a suferit de cancer: „Am încheiat cu brio”

La 55 de ani, Bianca Brad nu este doar instructor de pilates, ci și actriță și fosta Miss Prințesa Frumuseții din anii ’90. Recent, aceasta a decis să mai facă o schimbare importantă în viața ei și a încheiat cu succes un curs de consilier de dezvoltare personală. În seara de Dragobete, Bianca a anunțat această realizare prin intermediul unui live pe Facebook.

Bianca Brad, diagnosticată cu cancer

În ciuda faptului că a fost diagnosticată cu cancer la sân acum aproape 8 ani, Bianca Brad se simte recunoscătoare pentru faptul că este în viață și se simte foarte bine. Vedeta este foarte atentă la starea sa de sănătate și își face analizele la fiecare 6 luni. Aceasta a mărturisit, recent, că este într-o stare bună de sănătate, după ce a făcut testele necesare.

„Adevărul este că nu mi-am făcut niciun plan de ce am să spun, în ce ordine, cât și cum, așa că este cât se poate de sincer, de direct, cum îmi vine, cum simt și tot ce sper este să ajungă la voi mesajul cel mai important, care are legătură cu subiectul meu favorit: semnele, confirmările, coincidențele și cel mai important, are legătură cu iubirea!

De asta am ținut să fac acest live astăzi, de Dragobete, pentru că este ziua iubirii, care din păcate nu este la fel de promovată ca sărbătoarea importată, comercială și e păcat, ar trebui să promovăm cât mai mult tradițiile noastre”, a început să povestească Bianca Brad, după care a trecut, foarte mândră de ea, la subiectul principal.

Bianca Brad se reprofilează

„Puțin mai devreme am încheiat cu brio, am luat nota 10 la examenul pentru a deveni consilier de dezvoltare personală. E de multă vreme în mintea mea să fac asta dar îmi puneam tot timpul problema încă un consilier în plus, sunt atâtea persoane care se ocupă cu asta, cu ce aș putea să mai vin eu, dacă știți de sindromul impostorului, eu mă înscriu, dar Gabriela Mocanu, de la Centrul Atena, care a susținut acest curs la care am participat, a început exact cu asta.

Este mare nevoie, cerere, de consilieri de dezvoltare și m-am mai liniștit un pic pentru că fiecare vine cu experiența lui și pot să spun, Slavă Domnului, că am o experiență de viață bogată, care mă ajută să fac acest lucru. Dar de ce mă bucur? Pentru că, chiar înainte de examen am realizat că are loc chiar de Dragobete, de Ziua Iubirii, ori această profesie, dacă pot să-i spun, cu asta se ocupă, cu iubirea, iubirea de oameni, pentru oameni.

Numai cineva care iubește oamenii și care își dorește să facă bine celor din jur, alege să facă așa ceva, iar eu de când mă știu, am iubit și iubesc oamenii. Chiar dacă m-au dezamăgit, chiar dacă m-au rănit, asta sunt, iubesc oamenii și mă bucur când pot să contribui cu ceva la bucuria lor și la binele lor. Este un curs pe care îl pândesc de multă vreme.

Primul curs pe care l-am făcut a fost cursul de formator, anul trecut, cu soțul Gabrielei Mocanu, Daniel Mocanu…Ideea este că în timpul cursului am conștientizat că mi se potrivește să fac acest lucru și vreau să cred că voi putea ghida, îndruma, persoanele care au nevoie de claritate, pentru că aș vrea și îmi doresc să primească, să aibă pe cineva alături care să îi îndrume într-un mod pe care eu nu l-am primit, eu am învățat din mers…

Experiențele trăite și sunt mult mai multe decât cele pe care le-am făcut cunoscute… probabil că nu întâmplător a fost așa ca să pot ajuta mai departe persoanele care ajung în situații asemănătoare sau ca să nu ajungă în situații asemănătoare…”, a mai povestit Bianca Brad, citată de .