B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Bianca de la „Insula Iubirii”, după difuzarea ultimelor imagini cu ea și Marian: „Ceasul acestei relații nu a sunat încă”. Ce a mai transmis concurenta

Bianca de la „Insula Iubirii”, după difuzarea ultimelor imagini cu ea și Marian: „Ceasul acestei relații nu a sunat încă”. Ce a mai transmis concurenta

Elena Boruz
03 sept. 2025, 22:49
Bianca de la „Insula Iubirii”, după difuzarea ultimelor imagini cu ea și Marian: „Ceasul acestei relații nu a sunat încă”. Ce a mai transmis concurenta
Sursa foto: Instagram/@insulaiubirii_oficial

Bianca Dan, concurentă în cadrul sezonului 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, a postat un mesaj, imediat ce ultimele imagini cu ea și partenerul ei, Marian Grozavu, au fost difuzate.

Concurenta le-a transmis tuturor urmăritorilor săi că le mulțumește pentru înțelegerea acordată, dar a povestit și în ce stadiu se află acum relația ei cu Marian.

Cuprins:

  • În ce stadiu se află relația Biancăi și a lui Marian, în prezent
  • Bianca Dan, în lacrimi la ceremonia finală a focului

În ce stadiu se află relația Biancăi și a lui Marian, în prezent

Bianca Dan a postat pe Instagram un text în care a vorbit despre cum sunt lucrurile între ea și Marian în prezent. Potrivit declarațiilor ei, cei doi parteneri sunt mai fericiți ca niciodată, iar experiența de pe „insulă” i-a ajutat să devină mai puternici și să își consolideze relația.

„Nu știm ce ne rezervă viitorul… dar am ales să mergem mai departe pe drumul pe care l-am început împreună. Știm doar că „ceasul” acestei relații nu a sunat încă, iar ceea ce va fi de acum înainte rămâne în mâinile lui Dumnezeu.

Această experiență ne-a făcut mai puternici și ne-a apropiat mai mult, ajutându-ne să înțelegem că noi suntem cei care decidem cum ne construim viitorul. Iar prin faptul că am conștientizat ce ne lipsea și ce trebuie schimbat, putem clădi acum o bază mai solidă pentru ceea ce urmează.

Am înțeles fiecare unde a greșit, am avut curajul să privim în oglinda adevărului chiar și atunci când a durut și am ales să învățăm din tot ce a fost. Pentru că, uneori, drumul spre vindecare nu este nici lin, nici ușor… dar poate fi drumul care ne transformă.

Și da… dincolo de toate greutățile, rănile și momentele de cumpănă, există ceva ce ne leagă mai presus de orice: iubirea. Poate imperfectă, poate pusă la încercare, dar reală. Ea este motivul pentru care alegem să mai luptăm o dată, cu inimi mai conștiente și cu speranța că tot ceea ce este scris pentru noi își va găsi calea.

To be continued… 🤍”, a scris Bianca Dan pe rețelele de socializare.

Bianca Dan, în lacrimi la ceremonia finală a focului

În cadrul bonfire-ului final, Bianca a fost pusă „zdravăn” la zid de Marian. Bruneta a izbucnit în lacrimi și, deși înainte cu puțin timp era fericită pentru tot ceea ce a trăit alături de ispita Mattia Carnessali, în timpul discuției avute cu partenerul ei, lucrurile au luat o întorsătură drastică în atitudinea ei.

Femeia a făcut un pas în spate, dându-i dreptate iubitului ei zis și „Don Corleone”, atunci când acesta i-a reproșat că a dovedit o lipsă de respect foarte mare față de el. După lungi discuții, Bianca a decis să plece singură din Thailanda, însă acest lucru nu a durat mult, căci ea și Marian au găsit o cale de mijloc pentru a-și rezolva problemele.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Roxana Nemeş mai are puțin și de vine mamă de gemeni: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”. Prin ce emoții trece vedeta (VIDEO)
Monden
Roxana Nemeş mai are puțin și de vine mamă de gemeni: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”. Prin ce emoții trece vedeta (VIDEO)
Oana Roman, dezamăgită că oamenii pe care i-a ajutat au abandonat-o: „Răutatea și a fi nerecunoscător și chiar agresiv este ceva tipic în România”
Monden
Oana Roman, dezamăgită că oamenii pe care i-a ajutat au abandonat-o: „Răutatea și a fi nerecunoscător și chiar agresiv este ceva tipic în România”
Maria de la „Insula Iubirii” a detonat BOMBA! Ce dezvăluiri a făcut concurenta din viața intimă pe care o are cu soțul ei
Monden
Maria de la „Insula Iubirii” a detonat BOMBA! Ce dezvăluiri a făcut concurenta din viața intimă pe care o are cu soțul ei
Bianca Drăgușanu, nou atac la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Tu când ai plecat în vacanță, n-ai plecat niciodată pe banii tăi, că tu nu muncești, fata mea”
Monden
Bianca Drăgușanu, nou atac la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Tu când ai plecat în vacanță, n-ai plecat niciodată pe banii tăi, că tu nu muncești, fata mea”
Marilu Dobrescu s-a fotografiat în ipostaze sexy! Care este motivul pentru care a făcut acest gest
Monden
Marilu Dobrescu s-a fotografiat în ipostaze sexy! Care este motivul pentru care a făcut acest gest
Bogdan Vlădău a împlinit 46 de ani! Alături de cine a petrecut bărbatul
Monden
Bogdan Vlădău a împlinit 46 de ani! Alături de cine a petrecut bărbatul
Drama neștiută a Ginei Pistol. Bunica vedetei TV a dezvăluit totul: „Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat”
Monden
Drama neștiută a Ginei Pistol. Bunica vedetei TV a dezvăluit totul: „Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat”
Tily Niculae a fost de trei ori la un pas de moarte și a pierdut trei sarcini: „Pentru o femeie, copiii nenăscuți sau care s-au dus sunt și vor rămâne copiii ei”
Monden
Tily Niculae a fost de trei ori la un pas de moarte și a pierdut trei sarcini: „Pentru o femeie, copiii nenăscuți sau care s-au dus sunt și vor rămâne copiii ei”
Florin Salam, oprit de poliție chiar când era live pe TikTok. Cum a reacționat manelistul: „Ca-n America, să moară mama!” (VIDEO)
Monden
Florin Salam, oprit de poliție chiar când era live pe TikTok. Cum a reacționat manelistul: „Ca-n America, să moară mama!” (VIDEO)
Gina Chirilă, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Sunt și eu om, trec prin greutăți”
Monden
Gina Chirilă, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Sunt și eu om, trec prin greutăți”
Ultima oră
22:56 - Roxana Nemeş mai are puțin și de vine mamă de gemeni: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”. Prin ce emoții trece vedeta (VIDEO)
22:52 - Tragedie pe funicularul Gloria din Lisabona. Trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți într-un accident
22:29 - Ai grijă când cumperi miere de la comercianți! Cum să-ți dai seama dacă ai fost păcălit sau nu
22:26 - Oana Roman, dezamăgită că oamenii pe care i-a ajutat au abandonat-o: „Răutatea și a fi nerecunoscător și chiar agresiv este ceva tipic în România”
22:14 - Maria de la „Insula Iubirii” a detonat BOMBA! Ce dezvăluiri a făcut concurenta din viața intimă pe care o are cu soțul ei
22:01 - Tanczos Barna, anunţ îngrijorător: „Anul acesta va fi fără precedent. Efectiv ne-a ajuns cuțitul la os. Va fi o perioadă destul de dificilă, următoarele luni vor fi extrem de grele”
22:00 - Trump avertizează că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alți parteneri. Totul depinde de decizia Curții Supreme privind tarifele
21:51 - Păun: Dacă vreun partid din coalița asta a luminii crede că creșterea de taxe înseamnă modernizare, se înșală amarnic. Așa de mult au vorbit de reforme, că au demonetizat cuvântul ăsta. Azi, dacă vorbești de reformă, se uită omu’ la tine ca la un ciudat (VIDEO)
21:40 - Glow natural cu un singur ingredient surpriză. Află despre ce este vorba
21:36 - Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă. România, la un pas de faliment: „O să vină nebunii și o să vă fure / naționalizeze tot”