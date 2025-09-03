Bianca de la „Insula Iubirii”, după difuzarea ultimelor imagini cu ea și Marian: „Ceasul acestei relații nu a sunat încă”. Ce a mai transmis concurenta

Bianca Dan, concurentă în cadrul sezonului 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, a postat un mesaj, imediat ce ultimele imagini cu ea și partenerul ei, au fost difuzate.

Concurenta le-a transmis tuturor urmăritorilor săi că le mulțumește pentru înțelegerea acordată, dar a povestit și în ce stadiu se află acum relația ei cu Marian.

În ce stadiu se află relația Biancăi și a lui Marian, în prezent

În ce stadiu se află relația Biancăi și a lui Marian, în prezent

Bianca Dan a postat pe Instagram un text în care a vorbit despre cum sunt lucrurile între ea și Marian în prezent. Potrivit declarațiilor ei, cei doi parteneri sunt mai fericiți ca niciodată, iar experiența de pe „insulă” i-a ajutat să devină mai puternici și să își consolideze relația.

„Nu știm ce ne rezervă viitorul… dar am ales să mergem mai departe pe drumul pe care l-am început împreună. Știm doar că „ceasul” acestei relații nu a sunat încă, iar ceea ce va fi de acum înainte rămâne în mâinile lui Dumnezeu.

Această experiență ne-a făcut mai puternici și ne-a apropiat mai mult, ajutându-ne să înțelegem că noi suntem cei care decidem cum ne construim viitorul. Iar prin faptul că am conștientizat ce ne lipsea și ce trebuie schimbat, putem clădi acum o bază mai solidă pentru ceea ce urmează.

Am înțeles fiecare unde a greșit, am avut curajul să privim în oglinda adevărului chiar și atunci când a durut și am ales să învățăm din tot ce a fost. Pentru că, uneori, drumul spre vindecare nu este nici lin, nici ușor… dar poate fi drumul care ne transformă.

Și da… dincolo de toate greutățile, rănile și momentele de cumpănă, există ceva ce ne leagă mai presus de orice: iubirea. Poate imperfectă, poate pusă la încercare, dar reală. Ea este motivul pentru care alegem să mai luptăm o dată, cu inimi mai conștiente și cu speranța că tot ceea ce este scris pentru noi își va găsi calea.

To be continued… 🤍", a scris Bianca Dan pe Instagram.

Bianca Dan, în lacrimi la ceremonia finală a focului

În cadrul bonfire-ului final, Bianca a fost pusă „zdravăn” la zid de Marian. Bruneta a izbucnit în lacrimi și, deși înainte cu puțin timp era fericită pentru tot ceea ce a trăit alături de ispita Mattia Carnessali, în timpul discuției avute cu partenerul ei, lucrurile au luat o întorsătură drastică în atitudinea ei.

Femeia a făcut un pas în spate, dându-i dreptate iubitului ei zis și „Don Corleone”, atunci când acesta i-a reproșat că a dovedit o lipsă de respect foarte mare față de el. După lungi discuții, Bianca a decis să plece singură din Thailanda, însă acest lucru nu a durat mult, căci ea și Marian au găsit o cale de mijloc pentru a-și rezolva problemele.