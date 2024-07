Bianca Drăgușanu, dezvăluiri despre relația cu Victor Slav. „Nu am trăit nunta visurilor mele”

și Victor Slav s-au despărțit în urmă cu mulți ani, însă au rămas în relații bune de dragul fiicei pe care o au împreună.

Bianca Drăgușanu, dezvăluiri despre relația cu Victor Slav

Recent, aceasta a vorbit într-un podcast de relația pe care a avut-o cu fostul soț și a mărturisit că Victor nu a fost dragostea vieții sale.

Mai mult, blondina a mărturisit că este deranjată de faptul că fiica ei îi seamănă perfect lui Victor Slav, dar a și dat de înțeles că fostul ei soț nu ar fi un tătic prea implicat, scrie .

„Povestea de dragoste a vieții mele nu am trăit-o încă. Cred că nu am trăit nunta visurilor mele. Și am făcut un ditamai copilul care seamănă doar cu tac-su și de asta chiar îmi e ciudă. E mai mult influencer decât tată. Cred că o să am și familia pe care eu mi-o doresc”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu.

„Dacă aș putea să dau timpul înapoi, n-aș mai face multe lucruri”

Amintim că, în urmă cu un an, Bianca Drăgușanu mărturisea că a învățat că niciodată nu este bine să te grăbești.

„Din experiența căsniciei am învățat că niciodată nu este bine să te grăbești. Dacă aș putea să dau timpul înapoi, probabil n-aș mai face multe lucruri pe care le-am făcut la momentul acela, dar acest lucru este imposibil; și nu trăiesc din trecut. A fost o experiența frumoasă a vieții mele pe care nu o regret”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu.