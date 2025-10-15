B1 Inregistrari!
Bianca Drăgușanu, din nou la estetician! Care este motivul pentru care a fost în cabinetul specialistului, de această dată

Elena Boruz
15 oct. 2025, 22:11
Sursa Foto: Instagram/@biancadragusanu18
Cuprins
  1. Ce a făcut Bianca Drăgușanu la estetician
  2. Bianca Drăgușanu: „Operațiile sunt pasiunea mea”

Bianca Drăgușanu uimește din nou! Vedetei nu îi place să stea locului și, astfel, aleargă dintr-o parte în alta: când la muncă, când la vreo televiziune, când la medicul estetician…depinde de stare și de zi.

Recent, Bianca a dezvăluit că a fost din nou prezentă în cabinetul esteticianului, însă nu pentru a se opera, ci altul a fost motivul. Femeia a împărtășit cu fanii săi ce alegere a făcut, de această dată.

Ce a făcut Bianca Drăgușanu la estetician

Contrar așteptărilor, sexy mămica nu a mai dorit să intervină la nivelul feței cu vreo îmbunătățire. Aceasta a optat pentru topirea acidului hialuronic din buze. Nu este pentru prima dată când Bianca Drăgușanu recurge la acest gest, însă nu mereu este mulțumită de rezultat.

Totuși, vedeta a povestit și de ce își tot „topește buzele”. Nu acidul ar fi problema, ci forma buzelor, conform declarațiilor sale. Tocmai de aceea, Bianca Drăgușanu este indecisă: când vrea buze mari, când vrea buze naturale.

„Eu îmi topesc buzele, pentru că nu-mi place forma lor. O să mă opresc la un moment dat și cu chestia asta. Acum sunt aproape de forma care îmi place”, a spus Bianca Drăgușanu, pe Instagram.

Bianca Drăgușanu: „Operațiile sunt pasiunea mea”

Bianca Drăgușanu a dezvoltat o adevărată pasiune pentru intervențiile estetice, chiar dacă unii spun că este un simplu capriciu. Se pare că femeia este „atașată” să își facă câte o schimbare, ori de câte ori simte nevoia.

În continuarea clipurilor, postate la povestea de pe Instagram, fosta soție a lui Victor Slav a precizat că a renunțat la multe dintre activitățile pe care le avea înainte. Aceasta a subliniat faptul că nu mai frecventează coaforul și că nu mai este adepta genelor false, însă la operații nu poate renunța.

„Nu mă mai vopsesc de 5 ani, acum nu mă mai coafez, gene false nu am. Da, operații îmi fac, că asta e pasiunea mea, e talentul meu”, a adăugat vedeta.

