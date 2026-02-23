B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Bianca Drăgușanu, reacție nervoasă după ce Monica Tatoiu a spus că e „toxică”: „Monica Baboiu, ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool?”

Bianca Drăgușanu, reacție nervoasă după ce Monica Tatoiu a spus că e „toxică”: „Monica Baboiu, ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool?”

Traian Avarvarei
23 feb. 2026, 11:40
Bianca Drăgușanu, reacție nervoasă după ce Monica Tatoiu a spus că e „toxică”: „Monica Baboiu, ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool?”
Bianca Drăgușanu. Sursa foto: Captură video - un PODCAST misto By Bursucu' / YouTube
Cuprins
  1. Monica Tatoiu: Bianca Drăgușanu e toxică
  2. Bianca Drăgușanu, replică pentru „Monica Baboiu”

Monica Tatoiu a susținut că Bianca Drăgușanu e „cea mai nesuferită vedetă”, deoarece a devenit „toxică” de când „a transformat-o Botezatu” și pretinde că e creatoare de modă. Bianca a aflat și a reacționat insultând-o pe fosta afaceristă.

Monica Tatoiu: Bianca Drăgușanu e toxică

„Care este cea mai nesuferită vedetă? Bianca Drăgușanu. Pentru că pretinde ceea ce nu este. De exemplu, că este creatoare de modă. Știi cum fac vedetele din România și din alte părți business cu haine? Cumpără marfă chinezească, pun două etichete și spun că e creația mea. Eu mă pricep la haine. Pe lângă faptul că mă pricep la toate, la haine mă pricep foarte bine. Când pun mâna pe o haină, știu din ce material sunt făcute. De unde știu? Eu bat toate depozitele de materiale.

Știu pe cele cu care mă întâlnesc la depozitul de haine, știu pe cele cu care m-am întâlnit la producătorii de pantaloni, genți. Nu vă băgați pe haine cu mine. Nu doar ea, mai sunt vreo două, trei. Dar ea mă enervează că pretinde cine nu e, de când a transformat-o Botezatu. E toxică”, a spus Monica Tatoiu, în podcastul „Face to Face”.

Bianca Drăgușanu, replică pentru „Monica Baboiu”

Bianca Drăgușanu a aflat despre această declarație și a reacționat, acuzând-o pe Monica Tatoiu că e demodată, se îmbracă din China și și-a cheltuit „banii de pensie pe alcool”.

„Auzi ce zice Monica Baboiu… că noi punem etichete la haine pe care le cumpărăm din China. Dacă ea se îmbracă din China… ia uite, Monica Baboiu, ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool, pe țuică? Frustrato, vezi-ți de pensia ta și lasă frustrările, că ești demodată”, a spus Bianca Drăgușanu, pe Instagram, potrivit CanCan.

Tags:
Citește și...
Cu ce se ocupă fiica Adrianei Iliescu. Eliza e studentă la două facultăți și urmează pașii în carieră ai mamei sale (VIDEO, FOTO)
Monden
Cu ce se ocupă fiica Adrianei Iliescu. Eliza e studentă la două facultăți și urmează pașii în carieră ai mamei sale (VIDEO, FOTO)
Cine va câștiga Survivor 2026? Călin Donca a dezvăluit tot după ce a fost eliminat din competiție
Monden
Cine va câștiga Survivor 2026? Călin Donca a dezvăluit tot după ce a fost eliminat din competiție
Scandal uriaș la Survivor. Dovada că Adrian Petre a trișat în emisiune: „E totul regizat”
Monden
Scandal uriaș la Survivor. Dovada că Adrian Petre a trișat în emisiune: „E totul regizat”
Cât costă cazarea la pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețurile au crescut (FOTO)
Monden
Cât costă cazarea la pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețurile au crescut (FOTO)
BAFTA 2026: Prințesa de Wales a strălucit pe covorul roșu, însă Prințul William a fost aspru criticat. Cum a arătat fiul Regelui Charles (FOTO)
Monden
BAFTA 2026: Prințesa de Wales a strălucit pe covorul roșu, însă Prințul William a fost aspru criticat. Cum a arătat fiul Regelui Charles (FOTO)
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit: „Am rămas amici”
Monden
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit: „Am rămas amici”
De nerecunoscut! Apariția cu care o cântăreață din România și-a surprins complet fanii (FOTO)
Monden
De nerecunoscut! Apariția cu care o cântăreață din România și-a surprins complet fanii (FOTO)
Dan Negru, dezamăgit de Eurovision. Ce crede cu adevărat despre concurs: „Acum e un festival care promovează diversitatea sexuală și strategii geopolitice”
Monden
Dan Negru, dezamăgit de Eurovision. Ce crede cu adevărat despre concurs: „Acum e un festival care promovează diversitatea sexuală și strategii geopolitice”
Adelina Pestrițu, apariție de poveste la Balul Mascat Bridgerton. Ce pietre prețioase a purtat vedeta
Monden
Adelina Pestrițu, apariție de poveste la Balul Mascat Bridgerton. Ce pietre prețioase a purtat vedeta
Romanița Iovan arată impecabil la 61 de ani. Gestul surprinzător care o menține în formă maximă
Monden
Romanița Iovan arată impecabil la 61 de ani. Gestul surprinzător care o menține în formă maximă
Ultima oră
14:14 - Cu ce se ocupă fiica Adrianei Iliescu. Eliza e studentă la două facultăți și urmează pașii în carieră ai mamei sale (VIDEO, FOTO)
14:02 - DSP Sibiu: Postul nu este o dietă cu pâine și zacuscă. Recomandări pentru o alimentație echilibrată în perioada Postului Mare
13:59 - Cine va câștiga Survivor 2026? Călin Donca a dezvăluit tot după ce a fost eliminat din competiție
13:52 - Gigi Becali s-a decis. Merge braț la braț cu Călin Georgescu. „Să îl bage la pușcărie, că îl grațiez eu după ce iau toată puterea” (VIDEO)
13:32 - Deputatul AUR Dan Tănasă, încă un mesaj deplasat: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără curierul străin necalificat!” (FOTO)
13:31 - Tentativă de lovitură de stat. Călin Georgescu și Horațiu Potra așteaptă decizia de începere a procesului (VIDEO)
13:31 - Ședință decisivă la Guvern: Ce decizii cu impact major se pregătesc
13:15 - Greșeala pe care o facem în fiecare seară și care ne afectează somnul. Ce au descoperit cercetătorii
12:59 - Locul unde se angajează frizeri, bucătari și electricieni, iar salariul pornește de la 35.000 de euro
12:57 - Cum s-au răzbunat 4 indivizi din Iași pe un bărbat care ajutase Justiția într-un dosar penal