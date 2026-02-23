Monica Tatoiu a susținut că Bianca Drăgușanu e „cea mai nesuferită vedetă”, deoarece a devenit „toxică” de când „a transformat-o Botezatu” și pretinde că e creatoare de modă. Bianca a aflat și a reacționat insultând-o pe fosta afaceristă.

Monica Tatoiu: Bianca Drăgușanu e toxică

„Care este cea mai nesuferită vedetă? Bianca Drăgușanu. Pentru că pretinde ceea ce nu este. De exemplu, că este creatoare de modă. Știi cum fac vedetele din România și din alte părți business cu ? Cumpără marfă chinezească, pun două etichete și spun că e creația mea. Eu mă pricep la haine. Pe lângă faptul că mă pricep la toate, la haine mă pricep foarte bine. Când pun mâna pe o haină, știu din ce material sunt făcute. De unde știu? Eu bat toate depozitele de materiale.

Știu pe cele cu care mă întâlnesc la depozitul de haine, știu pe cele cu care m-am întâlnit la producătorii de pantaloni, genți. Nu vă băgați pe haine cu mine. Nu doar ea, mai sunt vreo două, trei. Dar ea mă enervează că pretinde cine nu e, de când a transformat-o Botezatu. E toxică”, a spus Monica Tatoiu, în podcastul „Face to Face”.

Bianca Drăgușanu, replică pentru „Monica Baboiu”

Bianca Drăgușanu a aflat despre această declarație și a reacționat, acuzând-o pe Monica Tatoiu că e demodată, se îmbracă din China și și-a cheltuit „banii de pensie pe alcool”.

„Auzi ce zice Monica Baboiu… că noi punem etichete la haine pe care le cumpărăm din China. Dacă ea se îmbracă din China… ia uite, Monica Baboiu, ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool, pe țuică? Frustrato, vezi-ți de pensia ta și lasă frustrările, că ești demodată”, a spus Bianca Drăgușanu, pe Instagram, potrivit .