Ce a enervat-o teribil pe Bianca Drăgușanu într-un restaurant: „Trening albastru, cu ceasul de aur la mână și te mai scobești și în nas"

Ce a enervat-o teribil pe Bianca Drăgușanu într-un restaurant: „Trening albastru, cu ceasul de aur la mână și te mai scobești și în nas”

Traian Avarvarei
14 oct. 2025, 23:22
Ce a enervat-o teribil pe Bianca Drăgușanu într-un restaurant: „Trening albastru, cu ceasul de aur la mână și te mai scobești și în nas”
Bianca Drăgușanu s-a enervat într-un restaurant și a plecat: „Nu vreau să fiu oripilată”. Sursa foto: Captură video - un PODCAST misto By Bursucu' / YouTube
Cuprins
  1. Ce a pățit Bianca Drăgușanu într-un restaurant
  2. Cum a făcut Bianca Drăgușanu primii ei bani

Bianca Drăgușanu s-a enervat într-un restaurant din cauza unui individ care venise îmbrăcat necorespunzător și a mai dat dovadă și de proastă creștere. Vedeta mersese acolo cu o prietenă, dar s-au supărat atât de tare că au plecat în altă parte.

Ce a pățit Bianca Drăgușanu într-un restaurant

„Vă rog eu frumos, nu mai veniți îmbrăcați la restaurant, mai ales când ies toate babele din casă și trebuie să faceți impresie, nu mai veniți îmbrăcați în trening. Trening albastru, cu ceasul de aur la mână și te mai scobești și în nas.

Dă-o *** de treabă, că nu suntem la Băicoi. Că eu am stat mult pe la Băicoi și știu cum e. Pentru ce-am văzut acum, mă ridic și plec de la restaurantul ăsta. Și mă duc la alt restaurant. Dacă tot am ieșit să mănânc cu prietena mea, nu vreau să fiu oripilată. Se supără universul pe voi”, a spus vedeta, pe Instagram, potrivit CanCan.

Cum a făcut Bianca Drăgușanu primii ei bani

De altfel, Bianca Drăgușanu a povestit în trecut cum și-a câștigat primii bani, înainte să cunoască celebritatea.

„Vindeam covrigi. Am avut o relație cu un băiat timp de 3 ani, care avea o brutărie și îl ajutam. Avea mai multe afaceri la care eu participam la momentul ăla și munceam cu el. Munceam cu el și îmi câștigam banii singură. Dintotdeauna mi-am câștigat banii singură. Eu când altele își cumpărau produse cosmetice, eu îmi cumpăram haine de la second hand, le modificam la croitorese și le vindeam triplu față de cât le-am cumpărat. Eram o bișnițară. Ce e rău în asta?”, a spus Bianca Drăgușanu, în podcastul lui Bursucu’.

