După 18 ani de căsnicie și peste 20 de relație, Bianca și Cornel Păsat traversează ape tulburi. Cuplul s-a separat, însă actele de divorț nu au fost încă depuse. În cadrul unui interviu, coregraful a vorbit sincer despre perioada tumultoasă pe care o traversează din punct de vedere emoțional, dar și una dintre cauzele care ar fi dus la ruptura din relație: cariera Biancăi.

În ce relații sunt acum Bianca și Cornel Păsat

Bianca i-a dat papucii lui Cornel Păsat. În urma unei discuții aprinse, soția coregrafului și-a luat copilul și a părăsit casa în care locuiau împreună. Deși a fost adus în discuție divorțul, coregraful este pregătit să lupte pentru a-și salva căsnicia.

Deși a încercat tot timpul să păstreze discreția în ceea ce ține de viața sa personală, Cornel Păsat a răbufnit.

„Nu am crezut că vom ajunge în această situație. Și eu credeam că suntem un cuplu indestructibil. Ca în orice relație, mai există și momente de acest fel, important este să luam decizii corecte. Problemele vin din gestionarea timpului. Acum două săptămâni, lucrurile au degenerat.

Ea a vrut să mergem la notar, eu nu am fost de acord. Eu am spus că ne trebuie timp ca să gestionăm această situație, să analizăm foarte bine, să vedem dacă mai avem vreo șansă. Ea a plecat de acasă, eu nu am fost de acord cu lucru acesta. A fost greșeala mea că am lăsat-o să plece. Recent, am stabilit să îmi găsesc eu un alt cămin, iar ea și copilul să vină înpoi acasă”, a dezvăluit celebrul coregraf.

Cu ce se ocupă Bianca

În prezent, Bianca acordă extrem de mult timă cariere sale. Activează ca instructor de fitness și nutriționist, dedicându-și munca femeilor aflate într-o în plus. Cornel Păsat mărturisește că unul dintre motivele pentru care relația lor a ajuns să se destrame este chiar lipsa timpului. Odată ce soția sa s-a focusat pe evoluția profesională, relația lor de cuplu a trecut în plan secund.

„Bianca are un proiect nou în care se implică extrem de mult. În zona fitness, se ocupă de femeile care au născut și se confruntă cu problemele din perioada postpartum, cu burtica aceea care rămâne, sau cu femeile supraponderale care doresc să slăbească – sau invers. Ea este acum consultat nutriționist. Face o grămadă de lucruri și asta îi ocupă foarte mult timp. Este ceva nou în relația noastră.

În ultimii doi ani a investit foarte mult în dezvoltarea ei personală, ceea ce i-a ocupat foarte mult timp. Aici eu am început să simt anumite lipsuri, dar tot timpul am încercat să o susțin, să fiu acolo pentru ea și să înțeleg că în direcția pe care a ales-o are nevoie de timp”, a mărturisit Cornel Păsat în .