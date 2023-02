Bie Adam a plecat de acasă la 18 ani. Motivul pentru care a avut nevoie de ajutorul unui psiholog: „Aveam multe episoade în care plângeam și…”

Recent, Bie Adam a povestit că a plecat de acasă la 18 ani pentru a-și lua viața în mâini.

În schimb, în scurt timp dorul de casă, de părinți, a început să se resimtă și a fost nevoită să apeleze la ajutorul psihologului.

Bie Adam a decis încă de la 18 ani să-și ia soarta în propriile mâini, așa că s-a aventurat singură în necunoscut, pentru a se dezvolta pe plan profesional, . Despărțirea de părinți și independența proaspăt câștigată nu au fost simple și a fost nevoie de ajutorul unui psiholog pentru a-și învinge temerile create de dorul de casă.

Unul dintre momentele dificile s-a instalat în urmă cu 7 ani, când a plecat de acasă, decisă să-și construiască drumul în viață. În cele din urmă, această schimbare majoră a trimis-o la psiholog. Acum, relația cu mama ei este mai strânsă ca niciodată, iar asta le-a ajutat în parcursul la America Express.

„Nu mai locuim împreună de când aveam vârsta de 18 ani, acum am 25. Mă duc regulat acasă ca să ne reconectăm, să ne îmbrățișăm și să povestim. Este persoana în care am cea mai mare încredere”, a povestit Bie, potrivit !.

Independența câștigată la 18 ani a avut însă niște costuri, pe care Bie nu le-a putut gestiona de una singură.

„Eu am plecat fără să mă gândesc de două ori pentru că era prea puternică senzația că vreau să creez, vreau să fac, vreau să mă descopăr, vreau să descopăr oameni noi, vreau să văd ce îmi place și vreau să fiu într-un oraș cu mai mulți oameni ca să pot să învăț mai multe lucruri. Nu m-am gândit de două ori când am plecat. După asupra mea dorul de casă, dorul de ea, dorul de tata. Îmi amintesc și acum că am trecut peste asta cu câteva ore de terapie, la 18 ani. Începuse să se vadă dorul în comportamentul meu. Aveam multe episoade în care plângeam și nu știam de ce. Doamna psiholog de la vremea respectivă mi-a arătat că acesta era dorul de mamă, pur și simplu. Am înțeles și am început să o vizitez mult mai des de atunci”, a mai povestit Bie.

Pentru Bie și mama ei parcursul la America Express nu a fost unul ușor, dar le-a consolidat relația. Influencerul spune că a avut nevoie de două luni să treacă peste cele trăite în Mexic, Guatemala și Columbia, de unde s-a întors cu 7 kilograme în minus, dar cu siguranță cu mai multă încredere în sine. Chiar dacă este o fire puternică, Bie nu a ezitat să mărturisească faptul că a apelat la psiholog când a avut nevoie și îi sfătuiește și pe cei aflați în dificultate să procedeze la fel.

„Din perspectiva mea personală, a merge la psiholog, terapie, orice fel de eliberare emoțională, este ca a merge la medicul de familie, adică necesar, obligatoriu și vital. Îi încurajez pe tineri, pe oameni, pe cupluri, pe părinți să se descopere cu un îndrumător care este autorizat să facă lucrul acesta”, a mai spus Bie.