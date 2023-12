Biografia neromanțată a amantei celui mai bogat român. A avut timp de trei ani o relație cu o femeie?

Total necunoscută celor care nu au urmărit emisiunea ”Bravo, ai stil!”, a acaparat interesul opiniei publice după ce Cancan a dezvăluit faptul că are o relație cu fondatorul UiPath, , cel mai bogat român, și că ar fi însăcinată cu acesta.

În vârstă de 25 de ani, Iuliana Doroftei s-a născut în comuna Dulcești, un loc de care se mândrea, deși a pus-o într-o situație dificilă atunci când era concurentă la ”Bravo, ai stil!”.

În timpul concursului, a început să plângă în fața juriului, după ce mai mulți comentatori ai emisiunii au ironizat-o că ar fi ”prea de la țară”.

Iuliana Doroftei, mândră de originile sale țărănești

”Plâng pentru că este un subiect sensibil. Am fost atacată pe rețelele sociale cum că aș fi de la țară. Nu-mi este rușine de asta, sunt foarte mândră de tot ce am realizat până acum.

Sunt foarte mândră de locul unde provin și chiar dacă vin de la țară nu este o rușine, provin dintr-o familie modestă și nu îmi e rușine să ascund asta. Am fost crescută doar de mamă, părinții sunt divorțați. Nu pot să zic că am avut o copilărie fericită sau că m-am chinuit!

Merg în Dulcești, satul meu natal. Vreau să le transmit locuitorilor de acolo, că dacă ei au un vis, să îl urmeze, să aibă încredere în ei”, spunea în acel moment Iuliana Doroftei.

Iuliana Doroftei, de la ”Miss Plaja”, la 14 ani, la modeling la Londra

Deși a a visat de mică la o carieră în modeling, mărturie fiind premiul ”Miss Plaja”, câștigat în 2012, la Mamaia, pe când avea doar 14 ani, în total acord cu podiumul de modă, Iuliana Doroftei a frecventat și cursurile Facultății de Jurnalism din București.

După ce a câștigat ce-a de-a treia ediție a emisiunii ”Bravo, ai stil”, în 2018, Iuliana Doroftei s-a mutat la Londra, unde în afara activității de model s-a înscris și la facultate, după cum mărturisea, în 2021, într-un dialog cu fanii săi de pe Instagram.

„Am și un loc de munca și am strâns și suma de bani pe care mi-o propusesem. Am terminat primul an de facultate cu 10”, spunea Iuliana.

Cu același prilej ea răspunde și unei remarci care afirma că este mult schimbată față de momentul apariției sale în concurs.

„Diferență este de la cel la pământ. Eu nu mă mai recunosc când mă uit la emisiune. Eram foarte naiva și aveam mult prea mult bun simt. Nu că acum nu aș fi la fel, dar cu siguranță aș raspunde altfel tuturor nedreptăților și nu aș mai accepta că alta concurenta să își bata joc de mine. De frica de a nu deranja, lașam foarte mult de la mine și asta era o mare greșeală. Oricum, pe psihic eram varza, nu dormeam, mâncam ce apucam și mă simțeam singura”.

A avut Iuliana Doroftei o relație mai mult decât platonică cu o femeie?

În biografia destul de neromanțată a amantei lui Daniel Dines apare și un episod destul de comentat la vremea la care s-a întâmplat. După ieșirea dintr-o relație pe care a avut-o cu un tânăr arătos, care o plimba prin locuri exclusiviste, Iuliana Doroftei a început să apară la evenimentele mondene însoțită de Cristina Nuță, despre care vorbeau gurile rele că i-ar fi fost mai mult decât o prietenă.

Aceleași bârfe, amintite de Cancan, spuneau că între cele două ar fi existat o relație care depășea limitele celei platonice, bazându-se pe ipostazele în care apăreau în imaginile pe care le postau pe rețelele de socializare.

Conform aceleiași surse, relația dintre Iuliana Doroftei și Cristina Nuță ar fi durat mai bine de trei ani.