Boala teribilă de care suferă Viorica de la Clejani! Ce se întâmplă cu faimoasa artistă: „Nu mai mănânc nimic, o să mă duc de tot”

Viorica de la Clejani a fost diagnosticată cu diabet și a decis să facă o schimbare radicală în viața ei, acordând mai multă atenție stilului de viață. înainte se trezea în miez de noapte pentru a mânca, dar acum are zile în care uită să mănânce. Soțul ei, Ioniță de la Clejani, este și el pe cale de schimbare și arată mai bine ca niciodată.

Boala gravă de care suferă Viorica de la Clejani

Cei doi soți s-au pus pe slăbit, artista dorind să-și îmbunătățească sănătatea și să-și consolideze căsnicia.

„Am reușit să duc diabetul în remisie de la coadă la cap. Nu mai mănânc nimic, o să mă duc de tot. Țin pasul cu Ioniță, mi-a zis că, dacă mai sunt balenă ucigașă, mă lasă. Eu țin la căsnicia mea. Nu mai mâncăm niciunul, vino să controlezi frigiderul, e gol”, a mărturisit Viorica de la Clejani, la emisiunea Vorbește lumea, la PRO TV, potrivit .

în viața sa de ceva vreme, iar acum aceste transformări devin tot mai evidente. În ziua de Crăciun, cei doi menționează că aproape nu au atins mâncarea.

„Eu am fost la doctor, la prietenul meu, și mi-a spus în felul următor. „Mâncarea multă dăunează. Cât mai puțină mâncare, că organismul nu are nevoie de atât de multă. Avem carne de porc, dar am mâncat așa, firimituri”, adaugă Ioniță de la Clejani.

View this post on Instagram

„De dragul animalelor nu mai vreau să mănânc carne”

Deși kilogramele în plus au afectat intimitatea lor, cei doi au reușit să revină la dragostea de altă dată.

„Eu nu mai mănânc, m-am dat pe vegan, așa ceva nu mai există. Legume. Am un inginer de sunet care mi-a insuflat. Ioniță nu mai mănâncă aproape nimic. De două zile cam îmi tremură corpul. Aseară nu am mâncat. Mâncam la 02.00 noaptea mămăligă, pui la ceaun, el nu mânca. Ține regim de o viață întreagă. E la menopauză, îi face concurență lui Fulgy. Dacă am văzut că nu mai mănâncă, pentru cine să mai gătesc. De dragul animalelor nu mai vreau să mănânc carne. Am văzut niște reportaje pe YouTube”, adaugă solista.