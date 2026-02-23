B1 Inregistrari!
Actorul Bogdan Fărcaș despre ororile din Epoca de Aur: „Tata, profesor universitar, stătea cu căciula în mână la aprozar"

Actorul Bogdan Fărcaș despre ororile din Epoca de Aur: „Tata, profesor universitar, stătea cu căciula în mână la aprozar”

Flavia Codreanu
23 feb. 2026, 21:28
Actorul Bogdan Fărcaș despre ororile din Epoca de Aur: „Tata, profesor universitar, stătea cu căciula în mână la aprozar”
sursa foto: Instagram/ Bogdan Farcaș
Cuprins
  1. Bogdan Fărcaș despre lipsurile și bătăile din școli
  2. Ce a trebuit să îndure artistul în copilărie
  3. Ce spune actorul despre frica de Securitate și Revoluție

Bogdan Fărcaș a demontat miturile despre comunism într-o discuție recentă despre lipsurile și frica din „epoca de aur”. Actorul a explicat că datoria externă a României nu a fost plătită de Nicolae Ceaușescu, ci de populație, prin foame și frig. Acesta și-a amintit cum oamenii erau umiliți la cozi pentru mâncare și cum propaganda regimului a încercat să ascundă realitatea dură din casele românilor.

Potrivit adevărul, actorul a povestit cum tatăl său, deși asistent universitar, era nevoit să se umilească pentru a obține produse de bază. De asemenea, el a descris școala acelor ani nu ca pe un loc al educației de elită, ci ca pe un instrument de îndoctrinare forțată și violență fizică șocantă.

Bogdan Fărcaș despre lipsurile și bătăile din școli

Actorul a povestit cum tatăl său, deși era asistent universitar, trebuia să se umilească în fața vânzătorilor de la aprozar pentru a primi alimente de bază. Acesta a descris sistemul de învățământ de atunci ca pe un instrument de îndoctrinare, unde copiii erau forțați să asculte congresele partidului. Mai mult, acesta a rememorat episoade violente din școală, unde elevii erau bătuți crunt de profesori până la sânge.

Noi abia așteptam congresul, pentru că ne scoteau profii din oră… să ascultăm congresul cu japca. Stăteam două ore și-l ascultam cum mânca c…t la congres. Cu realizări și cu alea. Învățătorul l-a bătut pe un coleg de-al meu până i-a dat sângele din palme… După care l-a și plesnit de i-a dat sângele pe nas. I-a spart nasul. Și tot el a fost supărat și a zis: du-te la baie să nu sângerezi în clasă”, a declarat actorul.

Ce a trebuit să îndure artistul în copilărie

Actorul este indignat de ideea că dictatorul a fost cel care a salvat economia țării prin achitarea datoriei externe. Bogdan Fărcaș subliniază că prețul plătit a fost unul uman, constând în ani de zile de întuneric, mucegai în apartamente și hrană raționalizată. Acesta a oferit detalii despre cum părinții săi improvizau surse de căldură pentru a supraviețui iernilor în care în casă erau doar 14 grade.

„Nu mai pot să aud asta cu datoria externă: Ceaușescu a plătit datoria externă. Noi am plătit-o prin foame, prin frig. Păi el a zis să se facă Transfăgărășanul, dar cine a muncit? Armata. O muncit puștanii ăia. O murită aia pe capete. Avea mama la lumânări cât nu erau morți în Iași. Noi aveam voie 14 grade în casă și a improvizat tata un reșou. Un perete a fost cuprins de mucegai”, a mai adăugat artistul.

Ce spune actorul despre frica de Securitate și Revoluție

O altă amintire puternică este legată de teama constantă de a nu fi turnat la Securitate, chiar și de către vecini. A explicat că în casa lor era interzis să se vorbească despre ceea ce se discuta la masă, de teamă că informațiile vor ajunge la autorități. La Revoluție, prima grijă a sa, fiind un copil obișnuit cu penuria, a fost dacă se va găsi în sfârșit ciocolată în magazine.

„Tata era obsedat să-mi spună: Nu spune ce ai auzit în casă. Afli după aia ce vecini te-au turnat. O făcut casa poporului, care a costat enorm… faci cea mai frumoasă vilă din Europa… și după aia tai lumina în casă. Tai lumina, tai tot, tai apa caldă, tai tot… Dar e important să se vadă vila. Pică Ceaușescu, mama, pică Ceaușescu. Prima mea întrebare a fost: o să se găsească ciocolată?”, a încheiat actorul.


