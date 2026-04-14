Brigitte Pastramă a vrut să divorțeze de soț: „M-a lovit în public și s-a purtat urât". Întâmplarea bizară care a făcut-o să se răzgândească

Brigitte Pastramă a vrut să divorțeze de soț: „M-a lovit în public și s-a purtat urât”. Întâmplarea bizară care a făcut-o să se răzgândească

Traian Avarvarei
14 apr. 2026, 15:51
Brigitte Pastramă a vrut să divorțeze de soț: „M-a lovit în public și s-a purtat urât”. Întâmplarea bizară care a făcut-o să se răzgândească
Florin și Brigitte Pastramă. Sursa foto: Brigitte Pastramă / Facebook
  1. De ce a renunțat Brigitte Pastramă la divorțul de soț
  2. Brigitte Pastramă: Poate l-a ajutat faptul că suntem penticostali, pocăiți

Brigitte Pastramă a mărturisit că a vrut să divorțeze de Florin Pastramă, dar un eveniment bizar petrecut pe un pat de spital a făcut-o să se răzgândească. Vedeta a mai spus că ea și soțul ei au trecut prin multe momente dificile, iar în acele perioade „m-am apropiat foarte mult de Dumnezeu”.

De ce a renunțat Brigitte Pastramă la divorțul de soț

„Am vrut să divorțez de el, pentru că m-a lovit în public și s-a purtat urât. N-am vrut să mai accept umilințe din astea publice. Am zis: ”atât am putut să accept și gata, divorțez!”. Când ne-am despărțit, chiar aveam introdus la notar divorțul, eram pe patul de spital, îmi făcusem o operație și m-am trezit la 5 dimineață și am văzut o mână pe perete, exact ca în Biblie, care scria ”Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă”. Și am zis: ”Doamne, nu mă despart, dar nu pentru că el merită, ci pentru că vreau să îți arăt că eu m-am schimbat!””, a povestit Brigitte Pastramă, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu.

Brigitte Pastramă: Poate l-a ajutat faptul că suntem penticostali, pocăiți

Ea a povestit că un alt moment greu pentru căsnicia lor a fost atunci când i s-a închis locul de petreceri: „Era să ne despărțim pentru că, într-un fel, a fost vina lui, dar cu chestia asta ne-am dat seama că trebuie să fim mai responsabili, că banii nu cresc în copaci. Și-a dat seama și el că a venit rândul lui să mă sprijine pe mine. Până atunci mai mult l-am sprijinit eu și pe soțul meu și pe familia lui, pe care i-am ajutat mult. Vine vremea când rolurile trebuie să se schimbe și a înțeles că era rândul lui”.

Credința l-a făcut pe Florin să revină pe calea cea dreaptă, a mai afirmat Brigitte Pastramă: „Poate l-a ajutat faptul că suntem penticostali, pocăiți și frica de Dumnezeu l-a făcut să se schimbe și să fie responsabil”.

Oana Lis, mărturisiri după Paște: datorii, griji și dorința de a slăbi. Iată ce a declarat aceasta
Monica Anghel, dezvăluiri despre căsnicia cu Marian Caraivan: „Încă râdem după atâta timp”
Paște plin de emoție pentru Andreea Antonescu: „Amintiri care rămân pentru o viață”. Cum a sărbătorit aceasta
Cristina Cioran, prima vizită la închisoare, la tatăl copiilor ei: „Eu una da, am iertat tot”
Mihaela Rădulescu, noi dezvăluiri despre familia lui Felix Baumgartner: M-au umilit, mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie. Nu voi mai păstra tăcerea (VIDEO)
Un nou divorț în showbizul românesc? Ce a dezvăluit artista: „În orice familie tot timpul sunt discuții, certuri”
Răzvan Simion, dat în judecată de Lidia Buble. De ce a cerut prezentatorul secretizarea dosarului de la Tribunal
Ramona Olaru face mărturisiri dureroase: „Oamenii nu pot duce atâta iubire câtă ofer eu”
Cum se menține tânără Romanița Iovan? Obiceiul neobișnuit pe care îl respectă în fiecare dimineață
Prințul William rupe o tradiție regală importantă. De ce a renunțat la modelul urmat de Regele Charles
