Brigitte Pastramă a mărturisit că de Florin Pastramă, dar un eveniment bizar petrecut pe un pat de spital a făcut-o să se răzgândească. Vedeta a mai spus că ea și soțul ei au trecut prin multe momente dificile, iar în acele perioade „m-am apropiat foarte mult de Dumnezeu”.

De ce a renunțat Brigitte Pastramă la divorțul de soț

„Am vrut să divorțez de el, pentru că m-a lovit în public și s-a purtat urât. N-am vrut să mai accept umilințe din astea publice. Am zis: ”atât am putut să accept și gata, divorțez!”. Când ne-am despărțit, chiar aveam introdus la notar divorțul, eram pe patul de spital, îmi făcusem o operație și m-am trezit la 5 dimineață și am văzut o mână pe perete, exact ca în Biblie, care scria ”Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă”. Și am zis: ”Doamne, nu mă despart, dar nu pentru că el merită, ci pentru că vreau să îți arăt că eu m-am schimbat!””, a povestit Brigitte Pastramă, în cadrul „Online Story by Cornelia Ionescu.

Brigitte Pastramă: Poate l-a ajutat faptul că suntem penticostali, pocăiți

Ea a povestit că un alt moment greu pentru căsnicia lor a fost atunci când i s-a închis locul de petreceri: „Era să ne despărțim pentru că, într-un fel, a fost vina lui, dar cu chestia asta ne-am dat seama că trebuie să fim mai responsabili, că banii nu cresc în copaci. Și-a dat seama și el că a venit rândul lui să mă sprijine pe mine. Până atunci mai mult l-am sprijinit eu și pe soțul meu și pe familia lui, pe care i-am ajutat mult. Vine vremea când rolurile trebuie să se schimbe și a înțeles că era rândul lui”.

Credința l-a făcut pe Florin să revină pe calea cea dreaptă, a mai afirmat Brigitte Pastramă: „Poate l-a ajutat faptul că suntem penticostali, pocăiți și frica de Dumnezeu l-a făcut să se schimbe și să fie responsabil”.