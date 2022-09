Brigitte Pastramă, țeapă de mii de euro în Dubai! Ce întâmplare i-a stricat planurile: „M-au păcălit”

Visul la o casă în Dubai o urmărește de mult timp pe Brigitte Pastramă. Vedeta alături de soțul ei, Florin, au plănuit să-și cumpere o locuință pe tărâmul milionarilor, însă din nefericire au avut parte de o țeapă de zile mari.

Brigitte și Florin Pastramă au fost păcăliți de o sumă mare de bani în Dubai. Asta după ce au vrut să-și cumpere o casă pe tărâmul milionarilor și au achitat un avans de 5.000 de euro.

Cum au fost păcăliți soții să cumpere o casă în Dubai

la un pas să-și cumpere o casă în Dubai, dar norocul nu a fost de partea sa, pentru că o întâmplare nefericită i-a stricat toate planurile.

După ce au negociat un preț și au oferit un avans, ulterior bruneta a aflat că prețul casei a crescut cu încă 40.000 de euro. Acest lucru a făcut-o să renunțe la imobil, însă nici până în ziua de astăzi nu și-a mai primit avansul înapoi, scrie

„Am fost plecată în Dubai că plătisem un avans pentru o casă și nu mi-au dat un an de zile avansul pentru casă. M-am dus acolo ca să fac cerere și să spun că nu e normal ca un an de zile să țină avansul blocat pe atâtea mii de euro.

M-au păcălit. Am negociat casa cu o sumă de bani, iar după ce am plătit avansul de 5000 și ceva de euro mi-au dat o sumă cu 40.000 de euro în plus la prețul casei, iar eu n-am mai vrut, pentru că am negociat cu o sumă de bani și după mi-au zis altceva, nu mi s-a părut normal. În altă parte n-am mai vrut”, a spus Brigitte Pastramă pentru Spynews.ro.

Vedeta nu și-a primit înapoi avansul

din Dubai, unde a amers pentru a primi explicații de ce timp de un an nu i-a fost returnat avansul. Vedeta susține că nu este posibil așa ceva și trebuie neapărat să-și primească suma de 5000 de euro înapoi, în contextual în care prețul imobilului a fost modificat brusc.

Brigitte Pastramă speră că își va putea primi banii înapoi. Vedeta a menționat că cei care îi vindeau casa din Dubai i-au arătat acum că banii au fost transferați și că urmează să-i primească.

„N-am mai luat-o, m-au păcălit că-mi dau banii și nu mi i-au mai dat. Acum au zis că o să mi dea, încă n-au intrat la mine în cont, dar sper să nu mă mintă. Mi-au arătat cu POS-ul că mi-au făcut transfer, alea alea, n-am înțeles sistemul ăsta de mincinoși. Îți dai seama, s-au folosit de banii mei atâta timp. N-am crezut că așa ceva se poate întâmpla, dar se pare că peste tot sunt escroci”, a mai afirmat Brigitte pentru Spynews.ro.

După acest incident, Brigitte Pastramă nu se gândește la achiziționarea unei case în Dubai.