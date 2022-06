Brigitte Sfăt divorţează de Florin Pastramă: „M-am săturat să trăiesc în scandaluri”

Brigitte şi Florin Pastramă au decis să divorțeze după trei ani de căsătorie. Vedeta a oferit detalii despre despărțirea lor, într-un interviu pentru Click.ro.

Brigitte Pastramă a decis că se va despărți de soţul ei, Florin Pastramă. Aceasta a apărut, joi seară, la un eveniment monden care a avut loc în București, însă nu era însoțită de soțul ei. Vedeta a anunțat că nu mai vrea să trăiască în scandal şi că ea şi Florin vor divorţa la notar.

Brigitte divorţează de Florin Pastramă

„Am trăit trei ani de zile în mocirlă, o sa divorţăm la notar, nu avem de împărţi, m-am săturat să trăiesc în scandaluri care mi-au afectat imaginea publică”, a spus Brigitte Sfăt, în interviul acordat pentru

Chiar dacă lor au existat declarații de iubire, lucrurile au început să se schimbe ulterior între cei doi. Soțul vedetei a fost acuzat de violență domestică în mai multe rânduri, iar în presă au apărut imagini în care părea că o agresează pe soția sa.

Ce nu a funcționat în relația celor doi

În luna iulie 2020, a avut loc un incident de genul acesta, în shaormeria pe care cei doi o dețineau. Astfel că, din imaginile surprinse de camerele de luat vederi, se observă cum Florin este violent cu soția sa.

„Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui sa le spun, îmi pare rău că e un bărbat extraordinar, dar presiunile îl fac să nu fie fericit. Sunt lucruri peste care nu poți să treci. Florin este violent din cauza problemelor pe care le are în familie.

Nu am de ce să ajut pe nimeni. Am ajuns să fiu batjocorită și Florin să fie postat de familia lui, să fie dat la Poliție. Este o situație… printre ce oameni mă aflu? Eu am nevoie de un bărbat care să mă susțină, cu care să clădesc ceva. Dacă am învățat ceva de la Ilie, a fost că lucrurile sunt constructive și distructive„, , la vremea aceea.