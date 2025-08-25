B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Britney Spears, fotografie provocatoare pe platformele sociale. Artista dă naștere la noi controverse

Adrian Teampău
25 aug. 2025, 12:03
Britney Spears, fotografie provocatoare pe platformele sociale. Artista dă naștere la noi controverse
Sursa Foto: Facebook/ Britney Spears

Britney Spears stârnește noi controverse în spațiul public cu o fotografie provocatoare postată pe rețelele de socializare. Artista, în vârstă de 43 de ani a pozat goală, complet, încălțată în cizme.

Cuprins:

  • Cum apare Prințesa muzicii pop în fotografie
  • Fanii, îngrijorați pentru Britney

Cum apare Prințesa muzicii pop în fotografie

Fotografia în care Britney Spears a pozat goală i-a șocat pe fani care au reacționat. Fotografia a fost postată la scurtă vreme după ce fanii și-au exprimat îngrijorarea pentru starea ei de sănătate.

Pentru această fotografie, fosta Prințesă a muzicii pop, așa cum era numită în perioada de glorie, a pozat din spate, complet goală, cu părul blond revărsat pe spate și mâinile ridicate deasupra capului. Ea este încălțată doar într-o pereche de cizme înalte, negre. Imaginea nu este însoțită de nici un comentariu, iar Britney a dezactivat și comentariile.

Apariția  a stârnit noi controverse legate de artistă. Un utilizator al platformei X a reacționat la scurtă vreme după apariția fotografiei:

„Ce șoc să deschizi Instagram-ul în public și prima fotografie să fie cu Britney Spears goală… FEMEIE!!!!”.

Fanii, îngrijorați pentru Britney

Publicația Page Six a relatat, săptămâna trecută,  că Britney Spears a postat un videoclip în care cânta fals piese ale Rihannei și Prince. În clip, artista apărea în pijamale și cizme înalte.

Britney Spears a continuat să stârnească controverse, postând un clip în care dansa provocator pe o barcă pe melodia fostului ei iubit, Justin Timberlake. În același video, ea vorbea cu un accent ciudat despre săriturile în apă.

Astfel de incidente vin la aproape doi ani după ce s-a încheiat tutela de 13 ani sub care s-a aflat cântăreața.

