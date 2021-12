Bulgărașii de ciocolată, desertul perfect pentru masă festivă de la Adi Hădean

Tot mai multe gospodine se întreabă ce să mai pună pe masă festivă. Celebrul bucătar vine cu o rețetă inedită. Desertul se face foarte ușor, dar are un gust deosebit. Bulgărașii de ciocolată vor fi în centrul atenției de fiecare dată când o să apară în meniul de sărbători.

„Bulgărașii de ciocolată sunt de astă dată, asociați cu prima zăpadă. Nu-i deloc complicat, dimpotrivă e ca o joacă să modelezi grămezi de ciocolată. Pentru că a nins prin țară și ne bucurăm cu toții de priveliște, rețetele cu preparate dulci clar sunt pe placul tuturor”, spune Adi Hădean.

Ingrediente

200 g ciocolată amăruie cu minimum 70% cacao 60 g unt la temperatura camerei 2 ouă 80 g zahăr tos 50 g făină 5 g praf de copt un praf de sare 1 linguriţă amestec de mirodenii proaspăt măcinate: scorţişoară, cuişoare, anason, nucşoară, cardamom Ingrediente pentru decor 100 g ciocolată amăruie cu minimum 70% cacao cȃte 1-2 linguri de nuci măcinate, după preferinţe: nucă, alune de pădure cȃte 1-2 linguri de fulgi de nucă de cocos şi fistic măcinat cȃteva merişoare uscate sau coajă confiată de portocale, tocate mărunt beţişoare din lemn, cu lungimea de 10-12 cm „Am preîncălzit cuptorul la 180 de grade celsius, fără ventilaţie şi mi-am pregatit toate ingredientele necesare. Am măcinat în rȃşniţă mirodeniile. Am preferat să combin: scorţişoară, flori de sorţişoară, cuişoare, cardamom, nucşoară, mace, anason, însă amestecul poate conţine mirodeniile care vă sunt pe plac vouă. În plus, am avut nevoie de o tavă cu latura de 20 cm în care să coc prăjitura. Mai întȃi, am topit pe baie de aburi 100 g de ciocolată, într-un castron curat şi uscat, avȃnd grijă ca fundul castronului să nu atingă apa clocotită de sub el. Am amestecat ciocolata cu o lingură uscată, iar cȃnd a început să se topească am adăugat cuburile de unt, amestecȃnd uşor. Este important ca nicio picătură de apă să nu ajungă în ciocolata fierbinte, deoarece aceasta îşi poate pierde onctuozitatea. Am oprit focul, am luat castronul de pe cratiţa cu apă fierbinte, pe care am pus-o deoparte pentru mai tȃrziu, şi am lăsat amestecul de ciocolată şi unt să se răcească.

Am mixat ouăle şi zahărul pentru cȃteva minute. Apoi am adăugat făina cernută împreună cu praful de copt, sarea şi mirodeniile proaspăt măcinate. Am continuat să mixez la viteză mică, avȃnd grijă să nu rămȃnă cocoloașe, iar compoziţia să fie omogenizată bine. Am încorporat ciocolata topită cu unt şi am amestecat bine totul. Am turnat compoziţia în tava tapetată cu hȃrtie de copt şi am dat-o la cuptor pentru aproximativ 20 de minute.

Doar după ce prăjitura s-a răcit foarte bine, am măcinat-o scurt în robotul de bucătărie. Am topit încă 100 g de ciocolată pe care am turnat-o, răcită, peste prăjitura măcinată fin. Am amestecat compoziţia cu mȃinile şi am modelat sfere de 3-3,5 cm în diametru. Mi-au ieşit vreo 20 de bulgăraşi fini de ciocolată, în care am înfipt cȃte un beţişor din lemn imediat după modelare. Am aşezat beţişoarele cu bulgăraşi într-un pahar potrivit de înalt şi i-am lăsat la rece pȃnă cȃnd am topit, pe baie de aburi, cele 100 g de ciocolată pentru decor.

Am luat castronul cu ciocolată de pe foc, am scos bulgăraşii din frigider şi i-am scufundat cu grijă, pe rȃnd, în ciocolata fierbinte. Am aşezat fiecare beţişor cu bulgăraş înapoi în pahar, iar înainte ca stratul subţire de ciocolată să se întărească complet, i-am pudrat cu nucile şi fructele confiate preferate. I-am păstrat în frigider înainte de servire”, este rețeta explicată pe adihadean.ro.