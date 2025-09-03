B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Bursucu, pus la zid de Oana Roman pentru atitudinea din podcastul cu Tzanca Uraganu: „Nu te-am plăcut niciodată”

Bursucu, pus la zid de Oana Roman pentru atitudinea din podcastul cu Tzanca Uraganu: „Nu te-am plăcut niciodată”

03 sept. 2025, 12:26
Bursucu, pus la zid de Oana Roman pentru atitudinea din podcastul cu Tzanca Uraganu: „Nu te-am plăcut niciodată”
Oana Roman. Sursa foto: Captură video - Unica / YouTube

Scandalul izbucnit de declarațiile lui Tzanca Uraganu continuă. Oana Roman, care a reacționat vehement după ce manelistul a recunoscut în podcastul lui Bursucu că a fost violent fizic cu mai multe femei, nu s-a abținut nici după ce Bursucu a venit cu o clarificare referitoare la atitudinea sa din acel videoclip.

Cuprins:

  1. Ce a spus Tzanca Uraganu în podcastul lui Bursucu
  2. Ce mesaj i-a transmis Oana Roman lui Bursucu

Ce a spus Tzanca Uraganu în podcastul lui Bursucu

Zilele trecute, o declarație de-a manelistului Tzancă Uraganu, din podcastul lui Bursucu, a ajuns virală pe rețelele de socializare: „Am mai lovit și eu femei în relațiile mele, o palmă, două…”, a mărturisit manelistul, potrivit Libertatea.

Internauții s-au scandalizat la auzul declarațiilor, iar mulți l-au condamnat pe Bursucu pentru lipsa lui de reacție, cu atât mai mult cu cât, în urmă cu câteva luni, în timpul scandalului dintre Iustin Petrescu și Marilu, prezentatorul l-a pus la punct pe fostul iubit al influenceriței, acuzat că a agresat-o pe aceasta.

Ce mesaj i-a transmis Oana Roman lui Bursucu

Oana Roman nu a rămas indiferentă nici la declarațiile manelistului, dar nici la atitudinea lui Bursucu din respectivul podcast. Vedeta s-a arătat cel mai tare deranjată de faptul că, în ciuda situației actuale din România, în care doar anul acesta s-au înregistrat 35 de femicide, Bursucu a considerat potrivit să încarce acele secvențe pe YouTube, pentru a face vizualizări.

„Vezi, mă? Eu nu te-am plăcut pe tine niciodată, nici tu pe mine, pentru că suntem din lumi paralele. Dar, ce ai făcut acum este incalificabil. Să promovezi așa ceva pentru vizualizări și pentru bani din care să îți crești tu fetele, eu nu am cuvinte.

Sper să primești ce meriți, să se ia măsuri și, din punctul meu de vedere, să dispari, pentru că în nicio situație, fără niciun motiv și în nicio circumstanță un bărbat, un om, o ființă umană, nu are dreptul să promoveze așa ceva.

Omul ăsta pe care tu îl intervievezi nu ar trebui să apară nicăieri, pentru niciun motiv. Doar că România este greșită din punctul ăsta de vedere. Sunt peste 35 de femicide anul ăsta, în România și tu publici ce a spus nenea ăsta și nu îl contrazici și nu îl oprești și te bucuri că faci vizualizări. Ferească Dumnezeu. Și mai spun o dată: sper ca cine trebuie să ia măsuri și tu să plătești. Ai înțeles? Hai, nu la revedere”, a declarat Oana Roman, pe TikTok.

@oanaromanoficial #stitch with @goat.the.page @Bursucu ♬ sunet original – goat.the.page

