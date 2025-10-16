Fiica Maiei Morgenstern îi calcă pe urme. Cabiria Morgenstern este o artistă îndrăgită și, de curând, mamă. Deși a avut grijă să-și țină viața privată departe de ochii curioșilor, tânăra decis să vorbească despre cum s-au simțit primele săptămâni în noua sa postură.

Cum descrie Cabiria Morgenstern viața de mamă

Multe femei ar spune că să fii pentru prima dată în postura de mamă este copleșitor. Însă, Cabiria descrie această perioadă drept cea mai frumoasă din viața ei de până acum. Tânăra își acordă timp să se acomodeze cu schimbările prin care trece, în aceeași măsură în care are răbdare cu ei să se acomodeze la viața din afara uterului.

„First baby post!! Eu și bebe ne adaptăm cu pași mici: el la viața extrauterină, iar eu la viața de mămică. E frumos, cred sincer că e cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”, și-a început fiica Maiei Morgenstern .

Cine a ajutat-o pe Cabiria Morgenstern

În cadrul aceleași postări, actrița a ținut să-i mulțumească moașei care i-a fost alături. Chiar și după nașterea bebelușului, aceasta a continuat să-i facă vizitei tinerei mămici pentru a o ajuta în procesul de adaptare.

„Am mai pus niște story-uri înainte, dar aș vrea să consemnez și într-o postare cât de mult m-a ajutat să am alături o moașă cu care să mă sfătuiesc, care să vină acasă să ne consulte, care să ne ofere sfaturi, sprijin emoțional și tot felul de alte resurse”, a mai scris Cabiria în postare.

Cine este tatăl băiețelului Cabiriei

În jurul sarcinii Cabiriei s-a creat un adevărat val de speculații, oamenii fiind curioși să afle cine este tatăl băiețelului. Se pare că tânăra, în vârstă de 26 de ani, l-a adus pe lume fiul actorului Adrian Ciobanu. Între cei doi părinți este o diferență de vârstă de 37 de ani.