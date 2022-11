Cabral a dat lovitura! Vedeta se retrage din lumea showbizului: „Mă opresc acum tocmai ca să n-ajung să mă vait”

Cabral este unul dintre cei mai apreciați prezentatori din România. Telespectatorii l-au îndrăgit și au urmărit proiectele în care s-a implicat vedeta. Cabral este cunoscut publicului larg și pentru blogul pe care îl are în mediul online și prin intermediul căruia discută cu mii de fani.

Cabral, dezvăluiri cutremurătoare

Prezentatorul a fost sincer ca niciodată și a recunoscut că vrea să se retragă din lumea showbizului autohton. Urmăritorii nu se așteptau la acest anunț. Se pare că vedeta vrea să-și ia o pauză și să petreacă mai mult timp alături de cei dragi.

„Am calendarul înroșit tot, sunt toate aliniate atât de strâns, bine grupate între ele de juri că-s cărămizi, nu ore, zile și ani din viața unui om. Am obosit.

O să mă opresc. Puțin… puțin mai mult. Nu știu… Și să nu înțelegi că mă vait. Neah, nu-i cazul. Dar mă opresc acum tocmai ca să n-ajung să mă vait.

M-au învățat ai mei ce-i munca de la 14 ani. . Într-un ritm de om nebun. În meseria mea am 25 de ani pe post. Cu pauze minime, cu două sau chiar trei proiecte în difuzare în același timp, ba chiar și cu emisiuni diferite difuzate simultan pe trei posturi diferite.

Am încercat în fiecare minut să învăț, să fiu mai bun, să respect, să fac bine. Nu știu cat am reușit, dar știu că am încercat”, a scris Cabral pe

Unde se retrage Cabral

Cabral vrea săi. Acesta a mărturisit că are nevoie de odină ca să „se plictisească și să știe ce înseamnă să-și tragă sufletul”.

„Acum… nu-și închipuie nimeni că se va opri din învârtit bolovanul ăsta pe care trăim pentru că pun eu cracu’n frână. Nu va dispărea gravitația și nici nu se vor opri iepurii din făcut dragoste. Toate merg mai departe bine-mersi.

Doar că eu… Eu… o să fiu p-aci, la sud de București, cu copiii mei, cu Andreea, cu Artemis, cu ai mei, cu toți ai mei. Și sper să fim bine. Ceea ce vă doresc din inimă și vouă”, a mai spus Cabral.