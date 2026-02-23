Călin Donca rupe tăcerea după eliminare! Omul de afaceri a revenit în România după ce parcursul său în competiția „Survivor 2026” s-a încheiat mai devreme decât se aștepta. Eliminarea acestuia a venit pe fondul unor probleme medicale apărute după o accidentare suferită în timpul show-ului difuzat de Antena 1.

Chiar dacă experiența sa s-a terminat prematur, milionarul spune că a urmărit atent evoluția colegilor și are deja o opinie clară despre favoriții la 2026.

Călin Donca rupe tăcerea după eliminare! De ce a fost nevoit să părăsească Survivor 2026

Călin Donca, în vârstă de 41 de ani, a fost scos din competiție după ce medicii au decis că accidentarea suferită nu îi mai permite continuarea probelor extrem de solicitante.

Ajuns acasă, fostul concurent a vorbit despre atmosfera din competiție și despre schimbările apărute după plecarea sa, oferind detalii din culisele reality-show-ului.

Călin Donca rupe tăcerea după eliminare! Pe cine vede drept câștigător al sezonului

Fostul concurent susține că lupta pentru trofeu rămâne deschisă, însă câțiva participanți s-au remarcat clar în competiție.

„Ca potențiali campioni, de la Faimoși îi văd pe Aris sau Gabi, iar de la Războinici pe Lucian sau Alberto.

Cât timp am fost acolo, eu am încercat cât am putut să protejez grupul de conflicte inutile. După plecarea mea, lucrurile s-au văzut mai clar”, a dezvăluit Călin Donca, potrivit .

Călin Donca rupe tăcerea după eliminare!Ce se întâmplă acum în competiția Survivor

Show-ul continuă cu tensiuni tot mai mari între echipe. Faimoșii au reușit să obțină o nouă victorie importantă, câștigând jocul cu scorul de 10 la 8 și și-au asigurat imunitatea pentru încă o etapă.

De cealaltă parte, Războinicii traversează o perioadă dificilă, marcată de conflicte interne și lipsă de coeziune. În jocul pentru imunitate personală, Maria Dumitru s-a impus la limită în fața lui Nicu, obținând astfel protecția necesară înaintea Consiliului Tribal.

Urmează o nouă eliminare decisivă?

Războinicii sunt nevoiți să ia o decizie dificilă după declarațiile recente conform cărora echipa nu mai funcționează ca o familie, ci doar ca un grup unit de competiție.

În același timp, Faimoșii intră în joc determinați să continue seria victoriilor și să câștige hrana pusă în joc, consolidându-și poziția dominantă.

Rămâne de văzut pentru cine „se va stinge flacăra” în următorul duel și dacă predicțiile lui Donca despre favoriții la Survivor 2026 se vor confirma.