B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cine va câștiga Survivor 2026? Călin Donca a dezvăluit tot după ce a fost eliminat din competiție

Cine va câștiga Survivor 2026? Călin Donca a dezvăluit tot după ce a fost eliminat din competiție

Ana Maria
23 feb. 2026, 13:59
Cine va câștiga Survivor 2026? Călin Donca a dezvăluit tot după ce a fost eliminat din competiție
Sursa foto: Instagram - @calindonca

Călin Donca rupe tăcerea după eliminare! Omul de afaceri a revenit în România după ce parcursul său în competiția „Survivor 2026” s-a încheiat mai devreme decât se aștepta. Eliminarea acestuia a venit pe fondul unor probleme medicale apărute după o accidentare suferită în timpul show-ului difuzat de Antena 1.

Chiar dacă experiența sa s-a terminat prematur, milionarul spune că a urmărit atent evoluția colegilor și are deja o opinie clară despre favoriții la Survivor 2026.

Călin Donca rupe tăcerea după eliminare! De ce a fost nevoit să părăsească Survivor 2026

Călin Donca, în vârstă de 41 de ani, a fost scos din competiție după ce medicii au decis că accidentarea suferită nu îi mai permite continuarea probelor extrem de solicitante.

Ajuns acasă, fostul concurent a vorbit despre atmosfera din competiție și despre schimbările apărute după plecarea sa, oferind detalii din culisele reality-show-ului.

Călin Donca rupe tăcerea după eliminare! Pe cine vede drept câștigător al sezonului

Fostul concurent susține că lupta pentru trofeu rămâne deschisă, însă câțiva participanți s-au remarcat clar în competiție.

„Ca potențiali campioni, de la Faimoși îi văd pe Aris sau Gabi, iar de la Războinici pe Lucian sau Alberto.

Cât timp am fost acolo, eu am încercat cât am putut să protejez grupul de conflicte inutile. După plecarea mea, lucrurile s-au văzut mai clar”, a dezvăluit Călin Donca, potrivit Click!.

Călin Donca rupe tăcerea după eliminare!Ce se întâmplă acum în competiția Survivor

Show-ul continuă cu tensiuni tot mai mari între echipe. Faimoșii au reușit să obțină o nouă victorie importantă, câștigând jocul cu scorul de 10 la 8 și și-au asigurat imunitatea pentru încă o etapă.

De cealaltă parte, Războinicii traversează o perioadă dificilă, marcată de conflicte interne și lipsă de coeziune. În jocul pentru imunitate personală, Maria Dumitru s-a impus la limită în fața lui Nicu, obținând astfel protecția necesară înaintea Consiliului Tribal.

Urmează o nouă eliminare decisivă?

Războinicii sunt nevoiți să ia o decizie dificilă după declarațiile recente conform cărora echipa nu mai funcționează ca o familie, ci doar ca un grup unit de competiție.

În același timp, Faimoșii intră în joc determinați să continue seria victoriilor și să câștige hrana pusă în joc, consolidându-și poziția dominantă.

Rămâne de văzut pentru cine „se va stinge flacăra” în următorul duel și dacă predicțiile lui Donca despre favoriții la Survivor 2026 se vor confirma.

Tags:
Citește și...
Cu ce se ocupă fiica Adrianei Iliescu. Eliza e studentă la două facultăți și urmează pașii în carieră ai mamei sale (VIDEO, FOTO)
Monden
Cu ce se ocupă fiica Adrianei Iliescu. Eliza e studentă la două facultăți și urmează pașii în carieră ai mamei sale (VIDEO, FOTO)
Scandal uriaș la Survivor. Dovada că Adrian Petre a trișat în emisiune: „E totul regizat”
Monden
Scandal uriaș la Survivor. Dovada că Adrian Petre a trișat în emisiune: „E totul regizat”
Cât costă cazarea la pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețurile au crescut (FOTO)
Monden
Cât costă cazarea la pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețurile au crescut (FOTO)
BAFTA 2026: Prințesa de Wales a strălucit pe covorul roșu, însă Prințul William a fost aspru criticat. Cum a arătat fiul Regelui Charles (FOTO)
Monden
BAFTA 2026: Prințesa de Wales a strălucit pe covorul roșu, însă Prințul William a fost aspru criticat. Cum a arătat fiul Regelui Charles (FOTO)
Bianca Drăgușanu, reacție nervoasă după ce Monica Tatoiu a spus că e „toxică”: „Monica Baboiu, ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool?”
Monden
Bianca Drăgușanu, reacție nervoasă după ce Monica Tatoiu a spus că e „toxică”: „Monica Baboiu, ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool?”
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit: „Am rămas amici”
Monden
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit: „Am rămas amici”
De nerecunoscut! Apariția cu care o cântăreață din România și-a surprins complet fanii (FOTO)
Monden
De nerecunoscut! Apariția cu care o cântăreață din România și-a surprins complet fanii (FOTO)
Dan Negru, dezamăgit de Eurovision. Ce crede cu adevărat despre concurs: „Acum e un festival care promovează diversitatea sexuală și strategii geopolitice”
Monden
Dan Negru, dezamăgit de Eurovision. Ce crede cu adevărat despre concurs: „Acum e un festival care promovează diversitatea sexuală și strategii geopolitice”
Adelina Pestrițu, apariție de poveste la Balul Mascat Bridgerton. Ce pietre prețioase a purtat vedeta
Monden
Adelina Pestrițu, apariție de poveste la Balul Mascat Bridgerton. Ce pietre prețioase a purtat vedeta
Romanița Iovan arată impecabil la 61 de ani. Gestul surprinzător care o menține în formă maximă
Monden
Romanița Iovan arată impecabil la 61 de ani. Gestul surprinzător care o menține în formă maximă
Ultima oră
14:14 - Cu ce se ocupă fiica Adrianei Iliescu. Eliza e studentă la două facultăți și urmează pașii în carieră ai mamei sale (VIDEO, FOTO)
14:02 - DSP Sibiu: Postul nu este o dietă cu pâine și zacuscă. Recomandări pentru o alimentație echilibrată în perioada Postului Mare
13:52 - Gigi Becali s-a decis. Merge braț la braț cu Călin Georgescu. „Să îl bage la pușcărie, că îl grațiez eu după ce iau toată puterea” (VIDEO)
13:32 - Deputatul AUR Dan Tănasă, încă un mesaj deplasat: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără curierul străin necalificat!” (FOTO)
13:31 - Tentativă de lovitură de stat. Călin Georgescu și Horațiu Potra așteaptă decizia de începere a procesului (VIDEO)
13:31 - Ședință decisivă la Guvern: Ce decizii cu impact major se pregătesc
13:15 - Greșeala pe care o facem în fiecare seară și care ne afectează somnul. Ce au descoperit cercetătorii
12:59 - Locul unde se angajează frizeri, bucătari și electricieni, iar salariul pornește de la 35.000 de euro
12:57 - Cum s-au răzbunat 4 indivizi din Iași pe un bărbat care ajutase Justiția într-un dosar penal
12:45 - Trei senatori AUR cer bani de la Parlament să plece în SUA. Vor să participe la un eveniment anti-globalist organizat de amica lui Simion, Anna Paulina Luna