Calina a primit amenințări cu moartea după „Asia Express". Catinca: „I-au trimis tot felul de mesaje"

Calina a primit amenințări cu moartea după „Asia Express”. Catinca: „I-au trimis tot felul de mesaje”

Selen Osmanoglu
01 oct. 2025, 13:44
Calina a primit amenințări cu moartea după „Asia Express”. Catinca: „I-au trimis tot felul de mesaje”
Sursa Foto: Facebook/ America Express Romania
Catinca și Calina au participat la „Asia Express”, pe „Drumul Eroilor”. Calina a fost criticată dur de oamenii de acasă din cauza comportamentului pe care l-a avut în emisiune. Acum, Catinca, mama Calinei, mărturisește că fiica ei a primit amenințări cu moartea.

Ce s-a întâmplat

Catinca a dezvăluit că fiica sa, Calina, a fost criticată dur de oameni, ba chiar a primit și amenințări cu moartea.

„Eu cu hate-ul din online nu am absolut nicio problemă. Asta e lumea în care trăim (…) N-a avut niciun impact foarte serios. Acum, sunt sigură că pe Calina a afectat-o un pic mai mult pentru că tocmai cei care i-au criticat comportamentul au avut același gen de comportament, dacă nu mai rău ca ea. I-au trimis tot felul de mesaje, de la jigniri, la supoziții, la amenințări cu moartea. Lucrurile au mers până acolo”, a declarat Catinca Zilahy, la Un Show Păcătos, conform Cancan.

Nemulțumiri din emisiune

Echipa formată din Calina și Catinca a fost prima care a părăsit Asia Express. Cele două au fost eliminate după ce au refuzat să ducă la bun sfârșit ultima misiune din cursa pentru ultima șansă.

În plus, acestea și-au exprimat toate nemulțumirile înainte să părăsească competiția.

La proba care presupunea strângerea gunoaielor dintr-o piață, Calina a spus: „E bătaie de joc aici. Ne-a anunțat cineva să ne luăm alea de acolo? Nu ne-am dat seama că pe drum noi am pierdut mănușile. (…) Totul are o limită. Puteți să ne anunțați și pe noi că aveam mănuși acolo.”

Mai mult, după ce au părăsit competiția, Calina a atras atenția asupra riscurilor de sănătate: „Dacă eu cădeam în aceea apă, eu mă puteam îmbolnăvi. Puteam să primim niște costume. Nu aveam nicio problemă să curăț gunoaiele, dacă aveam mănuși. (…) Mănușile nu erau prinse și au căzut pe jos. (…) Dacă pun mâna pe față și mă îmbolnăvesc?”.

