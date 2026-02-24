B1 Inregistrari!
Cu cât timp înainte sunt filmate, de fapt, probele la Survivor 2026. Nicu a dezvăluit un detaliu important

Cu cât timp înainte sunt filmate, de fapt, probele la Survivor 2026. Nicu a dezvăluit un detaliu important

Ana Maria
24 feb. 2026, 09:59
Cu cât timp înainte sunt filmate, de fapt, probele la Survivor 2026. Nicu a dezvăluit un detaliu important
Sursa foto: Captura video Youtube / @ AntenaStars
Cuprins
  1. Cât timp stau concurenții de la Survivor 2026 departe de familie și confort
  2. Ce detaliu surprinzător a apărut în episodul 21
  3. Când a fost, de fapt, ziua lui Nicu

Fanii Survivor 2026 se bucură de noi episoade în fiecare weekend, vineri, sâmbătă și duminică. În timp ce se relaxează și urmăresc tribul preferat, Faimoși sau Războinici, mulți telespectatori se întreabă: Oare ce fac concurenții exact în acest moment sau oare cu cât timp înainte este filmat acest episod la care mă uit acum?

Deși pare că totul se întâmplă în timp real, adevărul este că emisiunea este înregistrată cu câteva săptămâni înainte. Un detaliu scăpat de cei din producție a dezvăluit, de fapt, cu cât timp înainte au loc probele în comparație cu momentul în care este difuzată emisiunea la TV.

Cât timp stau concurenții de la Survivor 2026 departe de familie și confort

Filmările din Republica Dominicană nu sunt deloc ușoare. Concurenții se luptă cu probele, cu căldura și cu lipsa mâncării, iar publicul vede doar rezultatul final.

Jocul Survivor 2026 testează nu doar forța fizică, ci și rezistența psihică: izolarea, oboseala și presiunea probelor transformă fiecare participant și fiecare decizie din junglă.

Întrebarea rămâne, oare cât timp durează, de fapt, această aventură? Un episod recent a oferit o indicație clară despre perioada reală a filmărilor.

Ce detaliu surprinzător a apărut în episodul 21

În episodul 21, difuzat pe 22 februarie, tribul Războinicilor a pierdut un coechipier, însă, un alt moment a atras atenția telespectatorilor.

După încheierea probelor, Războinicii au revenit la tabăra lor, unde Nicu și-a sărbătorit ziua de naștere: „Oficial, am intrat în 38 de ani”.

Colegii l-au felicitat, cântând „La mulți ani” și au improvizat o lumânare pentru ca acesta să-și pună o dorință.

„Mâine are o lingură de orez în plus, de acord, da?”, a spus una dintre colegele sale.

Când a fost, de fapt, ziua lui Nicu

Ziua de naștere a lui Nicu este pe 30 ianuarie, însă, episodul a fost difuzat pe 22 februarie, potrivit Cancan. Asta arată clar că filmările Survivor 2026 au avut loc cu aproximativ trei săptămâni înainte de a ajunge pe micile ecrane.


