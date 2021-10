Când va deveni Daniela Crudu mamă? Cine este iubitul care ar putea să-i devină soț

Daniela Crudu este pregătită să devină mamă. Frumoasa brunetă, în vârstă de 32 de ani, a declarat că, deși nu este căsătorită își dorește un copil.

”Vreau să fac un copil”, a dezvăluit bruneta în cadrul unui interviu pentru playtech.ro.

În ceea ce îl priveşte pe actualul său partener, vedeta a dezvăluit că nu și-a făcut planuri de măritiș.

„Am fost la piramida lui Keops. Am văzut Sfinxul. Mi-a plăcut foarte tare, am simțit o energie și mi-am pus o dorință, sper să se îndeplinească. Nu, nu vreau să mă mărit. Să devin milionară, da. Sunt singură în pozele din Kairo, păi normal, nu știi că nu se pune… Da, am iubit, să zic. Să zic că da, să sperăm că nu. Secret”, a spus Daniela Crudu la Antena Stars.

Deși a ieșit din lumina reflectoarelor, Daniela Crudu se simte mai împlinită ca niciodată pe planul carierei.

Ea a dezăluit că are multe proiecte care îi ocupă timpul și îi aduc venituri substanțiale.

„Am contracte de imagine. Dar nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc. Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am contacte cu o casă de pariuri sportive, apoi cu vodka și la haine”, a dezvăluit bruneta pentru sursa citată.