Cântăreața din România care nu vrea să își ierte sora. „Are să-mi dea 10.000 de euro”

O artistă renumită din România nu vrea să își ierte sora pentru neînțelegerile din trecut. A făcut acuzații foarte grave la adresa și acum trebuie să îi plătească 10.000 de euro.

Laura Lavric, în conflict cu sora ei

a făcut mărturisiri despre relația cu sora ei, Ecaterina Traian. Cele două au avut o dispute foarte mare, în urmă cu 12 ani, când Ecaterina a acuzat-o pe sora sac ă și-ar fi înșelat soțul și că ar fi avut o viață dublă, în America, pe lângă spectacolele din resturante și că ar fi acceptat favoruri de la bărbați generoși, conform

„Laura voia să-și obțină acte de America. Nu mai e un semn de îndolială că am dovedit că și-a înșelat soțul, că… să nu mă exprim, e o ființă imorală. Fostul ei soţ, care a fost un om minunat şi care o aştepta din turnee cu flori şi cu mâncare, a divorţat din cauza infidelităţilor ei şi relaţiilor ei extraconjugale. Eu sunt plecată din ţară din ’90, am întâlnit-o la New York, iar din multe surse am aflat că ea cânta la un restaurant, iar colateral mergea cu orice bărbat care îi oferea cadouri sau bani”, a declarat la acea vreme sora Laurei Lavric.

Trebuie să îi plătească despăgubiri morale

Cântăreața a făcut dezvăluiri despre relația cu sora ei pe care nu vrea să o ierte și așteaptă să primească o sumă colosală de bani de la ea, drept despăgubiri morale.

„Nu mai vreau să am legătură cu ea. Să plătească, dacă am câștigat, în instanță, are să-mi dea 10.000 de euro. În fiecare lună îmi va plăti din daunele morale. Nu o urăsc, nu o iubesc, nu o mai vreau în viața mea că e periculoasă. Va plăti cei 10.000 de euro, până la ultimul ban”, a declarat

Artista și-a dat sora în judecată pentru a o oprit din a mai merge la televiziuni unde să îi lanseze diverse acuzații.

„Nu știu cât îmi dă acolo, în cont, lunar, dar o să se adune până se fac cei 10.000 de euro. Eu am dat-o în judecată pentru a o opri să mai meargă la tv, ca să nu mă mai bălăcărească. E treaba ei dacă regretă, și pe mama a batjocorit-o, nici la înmormântarea ei n-a venit”, a mai spus artista.