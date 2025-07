Cântărețul Lele a împlinit 27 de ani. Ce urare i-a făcut soția lui, Andra Volos

a postat un mesaj emoționant de ziua soțului ei, Robert Lele. Cântărețul a împlinit 27 de ani, iar Andra a postat o urare pe rețelele de socializare.

formează o relație de câțiva ani și au împreună o fetiță, pe nume Kim. De asemenea, în urmă cu un an, cei doi au decis să se căsătorească, iar Andra a devenit „doamna Durmuș”.

Cuprins:

Ce urare i-a făcut Andra lui Lele?

Ce surpriză i-a făcut Lele soției lui, la un an de căsnicie?

Andra este îndrăgostită profund de tatăl fetiței ei și nu pierde nicio ocazie să posteze momente din relația lor pe rețelele de socializare. Aceasta a publicat un mesaj de dragoste pentru soțul ei, cu ocazia împlinirii vârstei de 27 de ani.

„La mulți ani, iubirea mea. Astăzi e ziua ta, dar și ziua noastră. Un an de când am devenit doamna Durmuș și un an de când am spus „Da” în fața vieții în doi… Acum în trei. Tu mi-ai dăruit cea mai mare comoară: pe fetița noastră, Kim. Mulțumesc că ești bărbatul, soțul și tatăl perfect pentru familia noastră. Te iubim infinit”, a scris Andra Volos pe

Ce surpriză i-a făcut Lele soției lui, la un an de căsnicie

Lele îi face adesea cadouri Andrei, iar femeia împărtășește acest lucru cu urmăritorii ei. Nici de această dată, cântărețul nu s-a lăsat mai prejos. Bărbatul a surprins-o pe mama fetiței lui cu un aranjament floral, dar și cu o felicitare pe care a atașat un mesaj.

„Un an de când ai devenit doamna Durmuș”, a fost mesajul scris de Lele pe felicitare.