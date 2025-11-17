Octavian Ursulescu a dezvăluit care era ultimă dorință a lui Horia . Acum, această misiune de a-i îndeplini marelui artist îi rămâne Nidiei, unica lui fiică. Iată despre ce este vorba!

O ultimă dorință

Octavian Ursulescu a dezvăluit care a fost ultima dorință a marelui artist Horia Moculescu.

„Cum acum 2 ani a cucerit premiul I și premiul UCMR la prima și ultima sa participare la festivalul național al romanței „Crizantema de aur” de la Târgoviște cu o piesă cântată de Aurelian Temișan, „Anii mei”, aștepta cu nerăbdare spectacolul acestuia de la Teatrul Național din 19 noiembrie, „Anii mei – toamnă moculesciană”, a povestit Octavian, pentru Click.

„Dorea din tot sufletul să-și lanseze acolo cea de-a doua carte autobiografică, „Aș mai avea ceva de spus”, pe care aceeași Editură Muzicală a UCMR a scos-o de sub tipar luni, 10 noiembrie, și pe care n-a mai apucat s-o vadă, dar pe care cu siguranță fiica sa Nidia o va dedica la acel concert. Iar Horia, dragul nostru Horia, o va citi Acolo Sus, în Ceruri…”, a adăugat acesta.

Ultima apariție publică a lui Horia Moculescu

Horia Moculescu a avut ultima apariție publică la Festivalul de la Mamaia 2025.

„Horia Moculescu este un nume de legendă, a fost un adevărat fenomen! A debutat pe scena festivalului de la Mamaia, cu exact 60 de ani în urmă, în 1965, și mă bucur că la ediția din acest an, a 43-a a festivalului, a fost invitat ca președinte al juriului. În acest răstimp, a primit distincții de interpretare, dar mai ales de compoziție (multe Trofee la Mamaia), a lansat șlagăre nemuritoare”, a mai spus Ursulescu.

„A apărut pe scenă cu propria lui orchestră (cu care în sezonul estival făcea furori la terasele din Mamaia, între care Modern, iar în restul anului la restaurantul Ambasador din București), a interpretat, cu vocea-i inconfundabilă, piesele altor creatori, cum ar fi Vasile Veselovski (”Și dacă…”) sau Dan Pavelescu, piesa de toamnă a brașoveanului cucerind premiul I la Mamaia. Horia Moculescu este el însuși o istorie a festivalului de la Mamaia, unde a cunoscut atâtea bucurii și confirmări ale talentului său de excepție”, a adăugat.