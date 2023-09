Care este numele real al lui Guess Who. Cântărețul a fost depistat pozitiv la cocaină

, iar acum multe persoane sunt curioase să afle mai multe detalii din viața lui personală.

Guess Who, prins drogat la volan

Miercuri, 27 septembrie, Guess Who a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise, iar după ce a fost testat cu drugtest, a ieșit pozitiv la cocaină. El a fost dus la Institutului Național de Medicină Legală (INML) pentru prelevarea monstrelor biologice, conform

Cântărețul s-a ales cu un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența substanțelor psihoactive.

Care este numele real al rapperului

Numele real al lui este Laurențiu Mocanu. Acesta s-a născut în 2 iunie 1986, în București, iar acum are 37 de ani. El cântă de la 13 ani, iar în 1999 a creat formația „Anonim” alături de Zekko. După câțiva ani, s-a Guess Who s-a alătuar trupei Griffo.