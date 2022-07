Care este secretul Elenei Gheorghe pentru o siluetă de invidiat? Artista se menține la 50 de kilograme

Pentru mulți este de necrezut că Elena Gheorghe se conduce după o dietă. Artista arată impecabil, cântărind doar 50 de kilograme, la 1,60 m înălțime. sporită regimului său alimenar, încercând să consume doar produse sănătoase, hipocalorice.

Mamă a doi copii la 36 de ani, Elena Gheorghe are o siluetă trasă ca prin inel. Acest fapt se datorează regimului zilnic alimentar. necontrolat și nu face deloc abuz de alimente hipercalorice. Pe scurt, are un regim de viață extrem de sănătos, unde cuvântul-cheie este „moderație”, relatează

Secretul Elenei Gheorghe constă în „moderație”

Greutatea ei variază doar de sărbători, în rest, artista se menține la 50 de kilograme, pentru că ea consumă carbohidrați cu moderație și la desert preferă dulciurile.

„Imediat după ce mă trezesc, beau un pahar de apă cu jumătate de lămâie stoarsă, care ajută la eliminarea toxinelor din corp, apoi, după 20-30 de minute, beau un pahar mare de suc de țelină apio, care ajută incredibil de mult tot organismul, hidratează celula, după alte 20 de minute beau un smoothie, care ajută la eliminarea metalelor grele. Din păcate, metalele grele sunt aproape în tot ce ne înconjoară și e musai să avem grijă, căci de aici provin majoritatea problemelor de sănătate.

La prânz, consum salate de tot felul, în general hrană vie, iar seara, supe-creme, mâncare gătită la abur sau la cuptor, pește, sunt o mulțime de variante.

Între mese, am gustare: un fruct la alegere, de obicei papaya sau măr; acum, vara, mănânc pepene roșu.

Din când în când, paste integrale cu fructe de mare, un desert bun făcut în casă și înghețată neapărat. Rar, brânză, asta pentru că nu mă pot lăsa de tot de ea, sunt machedoancă, și la noi ea e baza. Îmi fac poftele, dar cu măsură”, a mărturisit Elena Gheorghe.

Vedeta a învățat să-i gestioneze mesele

În adolescență, Elena Gheorghe a fost nevotă să lupte cu kilogramele. Atunci ea a ținut o dietă pentru prima oară și a reușit să dea jos 10 kilograme. Viața este mult mai simplă de cțnd a învățat să gestioneze mesele și să ducă un stil de viață echilibrat.

„În adolescenţă am fost grăsuţă, aveam atâtea kilograme câte am avut şi în sarcina cu Amelie, adica 58. Am ţinut o cură de slăbire prostească înainte să intru la liceu, şi atunci am slăbit vreo zece kilograme. N-a fost sănătos, dar de atunci mi-am promis că n-o să mai ajung acolo”, a dezvăluit artista.