Carmen Barcan, nutriționista vedetelor, a vorbit despre cum poți alunga pofta de . Aceasta a pus accent pe câteva obiceiuri care ne mențin organismul sănătos. Iată despre ce este vorba!

Cel mai important aspect

Somnul joacă un rol esențial în controlul apetitului. Nutriționista subliniază că, mai ales într-un proces de slăbire, odihna este esențială.

„Este foarte important ca noi să dormim suficient astfel încât a doua zi să nu ne fie foarte foame. De cele mai multe ori ne este foame când nu am dormit. Este foarte important când intrăm într-un proces de slăbire să reglăm somnul, pentru că jumătate din treaba este rezolvată de somn”, a mărturisit Carmen Barcan, conform Click.

Cum slăbești într-un mod sănătos

Dacă vrei să slăbești rapid și sănătos, Carmen recomandă să elimini zahărul din alimentație. De asemenea, ea subliniază faptul că mesele recomandate sunt și ele foarte importante.

„Putem avea trei mese. O dată pe săptămână putem merge pe două mese sau să mâncăm o singură masă, dar mai consistentă”, a precizat ea.

„Cele trei mese trebuie să fie echilibrate, să avem și proteine, fibre, carbohidrați. Dacă scoatem zahărul de tot, dacă cantitatea este undeva la 150 – 200 g, la fiecare masă, chiar dacă vorbim despre carne, legume sau salată, atunci rezultatul va fi foarte ușor de obținut, mă refer la cel cu trei mese”, a mai spus nutriționista.

Cine este Carmen Barcan

Carmen Barcan este tehnician nutriționist și terapeut român, specializat în slăbire și remodelare corporală prin metode non-invazive. Ea este cunoscută drept „nutriționista vedetelor”, fiind colaboratoare cu personalităţi din showbiz-ul românesc.

Aceasta a primit distincţii precum titlul „Maestru în Transformare Corporală” la Gala Health, Beauty and Lifestyle 2024 pentru abilităţile sale în domeniu.

„Cred că prin practicarea terapiilor de redare a echilibrului emoțional, prin înfrumusețarea sufletului și chipului, punând accent pe naturalețe, oamenii pot fi fericiți! Iar fericirea celor pe care pot să îi ajut înseamnă împlinirea mea și le mulțumesc pentru acest lucru!”, a declarat Carmen Barcan, într-un interviu de anul trecut, conform .