Carmen Brumă demonstrează încă o dată că limitele sunt doar în mintea noastră. La aproape 49 de ani, partenera lui Mircea Badea nu se mulțumește doar cu un stil de viață activ și echilibrat, ci își ridică ștacheta. Aceasta a revenit pe băncile facultății, unde urmează un master în nutriție și sănătate.

Disciplinată și extrem de determinată, continuă să inspire prin alegerile sale. Chiar și așa, ea susține că nu și-a propus niciodată să devină un model pentru cei din jur. În cadrul celui mai recent interviu, vedeta a vorbit sincer despre parcursul ei. De asemenea, a recunoscut că mai apelează, din când în când, la mici „scurtături”, inclusiv proceduri estetice care o ajută să se mențină în formă.

Cum reușește Carmen Brumă să își depășească limitele la aproape 49 de ani

Prezență elegantă și sigură pe ea, Carmen Brumă a reușit din nou să capteze atenția tuturor la un eveniment recent. În interviul oferit pentru CANCAN.RO, vedeta a vorbit deschis despre una dintre cele mai importante provocări ale momentului. Este vorba despre finalizarea masterului în Nutriție și Siguranță Alimentară la .

Deși inițial a avut rețineri legate de întoarcerea la studiu la aproape 49 de ani, Carmen Brumă a ales să-și urmeze impulsul. Astfel, a demonstrat că motivația poate învinge orice prejudecată.