B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Carmen Brumă dă cărțile pe față! Ce proceduri estetice își face, de fapt, la aproape 49 de ani

Carmen Brumă dă cărțile pe față! Ce proceduri estetice își face, de fapt, la aproape 49 de ani

Ana Beatrice
03 apr. 2026, 19:30
Carmen Brumă dă cărțile pe față! Ce proceduri estetice își face, de fapt, la aproape 49 de ani
Sursă Foto: Facebook - Carmen Bruma (Oficial)﻿
Cuprins
  1. Cum reușește Carmen Brumă să își depășească limitele la aproape 49 de ani
  2. De ce nu își dorește Carmen Brumă să fie un exemplu, deși inspiră oamenii
  3. Ce spune Carmen Brumă despre intervențiile estetice și limitele lor

Carmen Brumă demonstrează încă o dată că limitele sunt doar în mintea noastră. La aproape 49 de ani, partenera lui Mircea Badea nu se mulțumește doar cu un stil de viață activ și echilibrat, ci își ridică ștacheta. Aceasta a revenit pe băncile facultății, unde urmează un master în nutriție și sănătate.

Disciplinată și extrem de determinată, Carmen Brumă continuă să inspire prin alegerile sale. Chiar și așa, ea susține că nu și-a propus niciodată să devină un model pentru cei din jur. În cadrul celui mai recent interviu, vedeta a vorbit sincer despre parcursul ei. De asemenea, a recunoscut că mai apelează, din când în când, la mici „scurtături”, inclusiv proceduri estetice care o ajută să se mențină în formă.

Cum reușește Carmen Brumă să își depășească limitele la aproape 49 de ani

Prezență elegantă și sigură pe ea, Carmen Brumă a reușit din nou să capteze atenția tuturor la un eveniment recent. În interviul oferit pentru CANCAN.RO, vedeta a vorbit deschis despre una dintre cele mai importante provocări ale momentului. Este vorba despre finalizarea masterului în Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila.

Deși inițial a avut rețineri legate de întoarcerea la studiu la aproape 49 de ani, Carmen Brumă a ales să-și urmeze impulsul. Astfel, a demonstrat că motivația poate învinge orice prejudecată.

„Am învățat foarte mult, am dat examen și am reușit să intru la acest master a 11-a, cu bursă. Am constatat că mi-a plăcut mult să învăț și am fost mai conștiincioasă. Acum am simțit altfel facultatea față de cum o simțeam la 20 de ani, te mobilizezi altfel și este un lucru foarte eficient pentru a-ți menține creierul tânăr. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila este o instituție foarte respectată, cu reguli așa cum trebuie să fie și cu anumite rigori. Eu am apreciat această rigoare și corectitudine și faptul că chiar trebuia să înveți. Nu treceai ca gâsca prin apă, cum se spunea.”, a declarat vedeta pentru sursa menționată.

De ce nu își dorește Carmen Brumă să fie un exemplu, deși inspiră oamenii

Chiar dacă este adesea privită ca un exemplu, Carmen Brumă spune clar că nu acesta a fost scopul ei. Își trăiește viața ghidată de propriile valori, dorindu-și să fie împlinită și autentică.
„Ceea ce fac eu, fac în primul rând pentru mine, ca să fiu în acord cu mine, să mă satisfacă pe mine, nu pot să fiu altfel decât bucuroasă și onorată. Dar nu vreau să fiu ipocrită și să spun că scopul meu în viață e să fiu reper și să fiu un lider. Nu! Scopul meu în viață este să fiu împlinită, fericită, să fac lucruri în care cred și să le fac cu drag. Pentru că e foarte important, indiferent la vârsta la care te afli, să faci cu drag ceea ce faci. Să-ți placă job-ul tău, și dacă lucrul ăsta inspiră, cu atât mai bine.”, a mai declarat ea.

Ce spune Carmen Brumă despre intervențiile estetice și limitele lor

Întrebată dacă a apelat la proceduri estetice și dacă este adepta acestora, Carmen Brumă a răspuns fără ocolișuri.

„Din fericire, chirurgia estetică, dacă este folosită cu discernământ și cu măsură, poate să-ți facă viața mai frumoasă. De asta există, să o folosim, dar măsura în care o folosești depinde de tine, de încrederea pe care o ai tu în tine, depinde de reperele pe care le ai, de cultura vizuală. Și da, eu o folosesc, zic eu, într-o măsură echilibrată.”, a precizat ea. 

Partenera lui Mircea Badea recunoaște că apelează și ea la astfel de proceduri, însă într-un mod controlat.

„Fac intervenții cu tot felul de injectabile care există acum disponibile și care au efect de hidratare, dar nimic în doze mari sau excesive.”, a mai adăugat aceasta.

Tags:
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”