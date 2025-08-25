B1 Inregistrari!
Carmen Brumă, despre uleiul de măsline din salate. Ce a recomandat aceasta

Răzvan Adrian
25 aug. 2025, 20:16
Carmen Brumă, despre uleiul de măsline din salate. Ce a recomandat aceasta
Sursa foto: Instagram - @carmenbrumaofficial

Nutriționista și influencerița de wellness a explicat pe Instagram cum un singur ingredient poate crește drastic caloriile unei salate.

Greșeala obișnuită poate transforma o masă sănătoasă într-una foarte bogat calorică fără ca oamenii să realizeze.

Cuprins:

  • Care este diferența uriașă de calorii dintr-o salată
  • Ce soluție recomandă Carmen Brumă

Care este diferența uriașă de calorii dintr-o salată

Într-un videoclip postat pe pagina de Instagram, Carmen Brumă a prezentat oamenilor două salate care arătau identic, însă diferența dintre cele două era reprezentată de uleiul de măsline. Potrivit acesteia, doar câteva linguri de ulei pot aduce un aport caloric mai mare cu până la 3-400 kcal față de 150 cât are o salată obișnuită.

Vedeta a prezentat pe pagina ei cum oamenii adaugă fără conștientizare aceste cantități de ulei și pot fi dăunătoare, în special pentru cei care vor să slăbească prin deficit caloric, deoarece uită să contabilizeze și aceste valori.

„Nu mai face această greșeală dacă vrei să slăbești! Salata aceasta are 150 de calorii, iar aceeași salată are 460 de calorii. Diferă un singur ingredient – uleiul de măsline extravirgin, presat la rece, care, da, e sănătos, dar are multe calorii. Dacă faci trei rotocoale cu sticla de ulei, ai dintr-un foc 4 linguri, ceea ce înseamnă 400 de calorii pe care nu le conștientizezi și nu le contabilizezi.”, a spus vedeta într-un clip video postat pe Instagram, potrivit Click!

Ce soluție recomandă Carmen Brumă

În schimb, vedeta a venit și cu soluția ideală pentru pofticioși, iar în cazul în care te gândești să folosești totuși puțin ulei de măsline, află că spray-ul este cheia! Vedeta a prezentat în videoclip cum doar 3 pufuri pot face diferența, deoarece acestea nu cântăresc mai mult de 50 kcal.

„Soluția este să folosești un spray și să nu depășești 3-4 pufuri, ceea ce înseamnă jumătate de lingură de ulei, aproximativ 50 de calorii.”, a mai explicat aceasta.

Mesajul transmis de vedetă a fost unul clar, iar diferența o face voința fiecăruia! Trei linguri de ulei de măsline pot agrava situația pentru cei ce vor să slăbească, iar dacă îți dorești o viață sănătoasă, află că există și alternative mult mai pozitive nutrițional.

