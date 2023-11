Carmen de la Sălciua vorbește despre ce și-a dorit încă din copilărie: „E un vis de-al meu”

Carmen de la Sălciua, celebră cântăreață de muzică de petrecere, a dezvăluit un vis pe care îl avea încă din copilărie, dar care nu s-a îndeplinit până acum. Deși și-a atins succesul în industria muzicală, artista își dorea să fie și actriță. Cântăreața a vorbit despre această dorință într-un interviu recent, explicând cum muzica a devenit drumul ei, dar cum visul de a juca în filme sau seriale rămâne în sufletul ei, relatează .

„Consider că am abilitățile necesare”

a devenit una dintre cele mai iubite artiste din România. Cu ani de muncă în studiouri și pe platourile de filmare pentru videoclipuri, artista a atins succesul în industria muzicală, dar visul ei inițial nu s-a concretizat.

Interpreta a dezvăluit că, pe lângă pasiunea pentru muzică, avea un vis secret în copilărie – acela de a fi actriță. spune că a fost mereu atrasă de lumea filmului și că și-ar fi dorit să joace în filme sau seriale. Cu toate acestea, destinul a condus-o către cariera de cântăreață, iar acum își exprimă speranța că visul său de a fi actriță va deveni realitate în viitor.

„Ăsta e un vis al meu din copilărie, dar niciodată nu s-a concretizat pentru că eu am apucat pe drumul cântecului, însă consider că am abilitățile necesare, doar că probabil să am un rol de o femeie mai cu suflet, nu neapărat personajul negativ”, a spus Carmen de la Sălciua pentru Spynews.ro.

Colaborarea cu Georgiana Lobonț

Carmen de la Sălciua a vorbit și despre viitorul său în muzică, dezvăluind o colaborare viitoare cu Georgiana Lobonț. Cele două artiste au înregistrat o piesă și au filmat deja videoclipul, iar Carmen a descris experiența ca fiind una deosebită, în care au fost atât artiste, cât și actrițe pe platourile de filmare.

„Totul a început la Florin Pește, am înregistrat melodia acolo, ne-am auzit la un telefon și așa am stabilit. Nu a fost ceva plănuit, a venit așa din suflet. Georgiana m-a contactat și mi-a zis că s-a gândit să facem o colaborare, eu am fost foarte bucuroasă pentru că eu pe Georgiana o consider un om foarte normal, a fi normal e un compliment în ziua de azi, e un om deschis, un om de suflet și am zis că sigur ni se vor potrivi și vocile, stilul muzical, și așa ne-am sincronizat, am mers să înregistrăm piesa și ieri au avut loc filmările”, a mai spus Carmen de la Sălciua.