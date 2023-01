Carmen Grebenișan a declarat că a renunțat la nuntă pentru Survivor, dar se pare că adevărul e altul

Carmen Grebenișan a acceptat provocarea PRO TV de a face parte din echipa Faimoșilor.

Concurenta de la „Survivor România” urma să devină mireasă anul acesta, dar competiția i-ar fi dat planurile peste cap sau, cel puțin, așa susține influencerița.

Adevărul pare să fie cu totul altul

Carmen Grebenișan și Alex Militaru și-au început relația în prima parte a anului 2020. La scurtă vreme după aceea, în august 2021, cei doi au făcut cununia civilă, devenind soț și soție. Anul acesta ar fi fost cel în care influencerița , dar a decis să anuleze ceremonia la biserică.

Chiar înainte de a pleca la „Survivor România”, Carmen Grebenișan a anunțat faptul că își anulează nunta pentru a participa la competiția de la PRO TV, dar adevărul nu are nicio legătură cu motivul rușinos care a dus la luarea acestei decizii.

„Am renunțat la nunta cu fluturi albaștri, cel puțin pentru anul ăsta, și am acceptat provocarea asta pe care o aveam în gând de mult timp… și acum am zis DA categoric. Este o experiență destul de personală, toată intrarea asta în Survivor și vreau să mă bucur maximum de ea. Sper doar să mă bucur de ea. Mi-am dat seama că în viața asta tot ce am făcut este pentru a-mi demonstra mie că nu sunt doar acolo. Pot merge mereu înainte, într-un ritm mult mai alert decât restul și că pot să-mi depășesc capacitățile și tot confortul ăsta pe care eu singură mi-l dau”, a declarat Carmen Grebenişan la testimonialele, chiar înainte de a pleca în Republica Dominicană, scrie .

Se pare că aceasta a fost înșelată

Carmen Grebenișan ar fi descoperit că soțul ei o înșela chiar cu o bună prietenă. Șocul a fost atât de mare, încât influencerița ar fi avut nevoie de ajutorul unui psiholog pentru a ieși din depresia cruntă. Acesta ar fi, de fapt, motivul rușinos pentru care concurenta de la PRO TV ar fi renunțat la nuntă.

Tânăra de 30 de ani s-a născut la Cluj-Napoca, unde avea foarte multe colaborări din jobul de influencer, dar de dragul farmacistului, stabilit din , a venit în Capitală și a renunțat la atât de multe oportunități. Din păcate, se pare că „oportunitatea” la care nu se aștepta a fost să fie înșelată cu o prietenă bună, tot din lumea mondenă, chiar înainte de nuntă.