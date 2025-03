Carmen Grebenișan, despre actuala relație: „Lucrurile s-au întâmplat destul de repede la noi”

a vorbit despre actuala ei și de viitor, într-un interviu .

Cum este noua viață

Carmen a fost întrebată cum arata noua ei viață, cu actualul iubit, între două continente. Ea a răspuns: „Culmea s-au unit viețile noastre și acum se întâmplă doar pe un singur continent, adică el locuiește împreună cu mine aici, în București. S-a mutat pentru o perioadă, adică ne-am mutat pentru o perioadă și în funcție de unde ne duce viața în viitor ne hotărâm dacă plecăm sau nu din țară”.

Cu toate acestea, influencerița a mărturisit că ar fi dispusă să înceapă o nouă viață peste ocean.

„Aș fi dispusă să fac orice, da, să mă adaptez la orice stil de viață. Sunt deschisă la aventuri și la noi începuturi și tot timpul am fost experimentală. Îmi plac lucrurile noi”, a spus ea.

Cum s-au întâlnit cei doi

„Ne-am întâlnit la petreceri în Cluj-Napoca, dar n-am ținut legătura. N-am vorbit, fiecare avea viața lui, relația lui și nici măcar nu pot să zic că am intrat în contact prea mult, sincer. Doar știam unul de celălalt și ne salutam când ne vedeam. Și ne vedeam mai mult pe online”, a spus Carmen.

„Eu l-am întrebat niște lucruri legate de New York, pentru că urma să merg în New York și din momentul ăla am început să vorbim, că mi-am dat seama că avem foarte multe lucruri în comun, mai multe decât îmi imaginam. Și a venit fix când nu mă așteptam. Mă așteptam să am o perioadă în care o să fiu singură mult timp. Practic ăsta a fost “planul”. Gata, îmi iau și eu un moment, un an, așa mă gândeam eu, în care să fiu singură, dar n-am rezistat mult. Adevărul e că mi-a fost și inima deschisă, pentru că ceea ce a fost în trecutul meu s-a încheiat un pic mai devreme decât oficial și cred că de asta a fost ușor pentru mine”, a adăugat ea.