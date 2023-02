Carmen Grebenișan, despre ajutorul dat de soțul ei în activitatea pe care o desfășoară: „L-a luat capul efectiv. Nu mai poate”

Carmen Grebenișan este creator digital, iar, pe contul de Instagram, aceasta este urmărită de peste 600 de mii de persoane.

În afară de contractele de imagine, aceasta și Alina Ceușan dețin o linie de costume de baie, afacere înființată în anul 2018.

Carmen Grebenișan, despre ajutorul dat de soțul ei în activitatea pe care o desfășoară

Carmen Grebenișan este un cunoscut creator de conținut din Cluj. Aceasta a fost concurentă în cel de-al treilea sezon al emisiunii „Asia Express”, acolo unde a făcut echipă cu Alina Ceușan. Cele două au câștigat imediat simpatia publicului, având în vedere relația lor de prietenie.

De mai bine de un an, fosta concurentă de la „Asia Express” este căsătorită cu Alex Militaru. Acesta este de profesie farmacist și preferă să stea departe de lumina reflectoarelor, însă își susține necondiționat partenera de viață.

Carmen a susținut că soțul ei este pentru campaniile de promovare. Aceasta a mărturisit că Alex Militaru s-a acomodat mai greu cu acest rol, însă, în prezent, fac o echipă pe cinste.

„Da, el se ocupă de tot sau apelez la trepied sau fac trepiezi organici din cărți, din chestii, din cană și mă pozez. Dar în 90 la sută din cazuri, el se ocupă, da. L-am învățat. L-a luat capul efectiv. Nu mai poate. Dar nu are ce să facă, că mă ajută și mă susține.

Nu am avut un fotograf profesionist plătit, pentru că nu îmi place ideea asta de a rămâne doar la cineva, pentru că îmi place să experimentez. În același timp, mai bine e omul de lângă tine cu care mergi în vacanțe, că nu îți iei fotograful în vacanțe. Am făcut și asta, dar a fost strict o excursie. De obicei, nu am avut asta, pentru că mi se pare că mă limitez la un anumit stil și nu îmi place. (…)

A trecut până la un an. A fost greu. Doar prin exercițiu se învață, nu ai nicio altă șansă. Efectiv, nu există altă șansă. Oricât explici omului, ziceam „Ținem așa telefonul” și îmi ținea telefonul așa. El are 1,95 m și mă pozează de sus, eram atât (n.r de mică) în poză!”, a declarat vedeta, potrivit .

Carmen Grebenișan este foarte perfecționistă

Carmen Grebenișan este perfecționistă când vine vorba despre fotografiile pe care le postează, așa că partenerul acesteia face tot posibilul să-i urmeze indicațiile. Vedeta a mărturisit că soțul ei este foarte răbdător, chiar dacă, uneori, se mai ivesc mici tensiuni între ei.

„Lasă că o să-ți zic eu exact cum să stai și mă pun în locul lui. Stai ca mine, iei telefonul și gata. Arăt fix fiecare punct, fiecare cadru, tot, vezi stânga nu știu ce clădire, dreapta acel stâlp prinde-l așa. Chiar îi dau indicații mai bine ca oricine, unu la unu cu poza. Are răbdare. . Chiar e un băiat mai răbdător decât mine, sincer, mă mir. Câteodată îl înnebunesc cu toate detaliile și cu indicațiile. Îmi dau seama că eu nu aș suporta asta. Mă gândesc cum aș fi în locul lui și el pufăie… Dar tot timpul face”, a adăugat aceasta, potrivit sursei citate.

Alex Militaru, partenerul lui Carmen Grebenișan, este o fire mai discretă și preferă să stea departe de lumina reflectoarelor. Vedeta a susținut că nu o deranjează acest lucru, ci îi place contrastul din relația lor.

„Da, am renunțat de mult la acest plan, nici măcar nu cred că îi mai adresez această întrebare. Nu s-a întâmplat, dar nici nu cred că se așteaptă să îl mai întreb, pentru că până la urmă el nu e din zona asta, nu e din lumea asta și nici nu cred că i-ar plăcea să fie. Și nici mie nu mi-ar plăcea ca el să fie, sincer! Nu știu de ce, îmi place să fie mai rezervat omul de lângă mine”, a încheiat aceasta.