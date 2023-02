Carmen Grebenișan, despre criticile primite de-a lungul timpului referitoare la aspectul ei fizic: „Am primit porecle precum scândura sau fata șnur”

Carmen Grebenișan a avut o evoluție frumoasă în sfera social-media și nu a făcut un secret din faptul că apelat la intervențiile estetice.

Aceasta a recunoscut, că în timpul liceului, colegii o ironizau pentru felul în care arată.

Carmen Grebenișan, ironizată de-a lungul timpului pentru aspectul său fizic

Carmen Grebenișan, în vârstă de 30 de ani, una dintre cele mai celebre influencerițe din România, face parte din echipa Faimoșilor la Survivor 2023. Cu această ocazie, vedeta s-a înfățișat , cu tenul ars de soare și afectat de condițiile neprielnice din jungla dominicană.

Carmen Grebenișan a recunoscut că a avut câteva intervenții la nivelul feței, printre care mărirea buzelor, precum și implanturi cu silicon. Vedeta a povestit că primise o poreclă răutăcioasă din partea colegilor, apoi s-a luptat cu kilogramele în plus.

Vedeta a recunoscut că și-a mărit sânii cu implanturi cu silicon, după ce în liceu colegii de clasă au râs de ea. Ea a menționat că în adolescență era foarte slabă, de aceea i se pusese o poreclă răutăcioasă.

„Am un implant mamar și am și o intervenție la buze, cu acid hialuronic. La un moment dat, am simțit că nu sunt la fel de feminină ca și celelalte fete. În liceu am primit porecle precum «scândura» sau « fata șnur»’. Am optat pentru implanturi anatomice, de 280 de mililitri. Asta s-a întâmplat în februarie 2015”, a spus Carmen Grebenișan, potrivit !.

Carmen Grebenișan a avut probleme și cu kilogramele în plus

Carmen Grebenișan a fost umilită în liceu pentru fizicul ei. Deși pare greu de crezut, după vârsta de 19 ani, Carmen Grebenișan s-a confruntat cu câteva kilograme în plus. Ea a mărturisit că că îi era rușine să poarte costume de baie, întrucât era foarte nemulțumită de corpul ei.

„Pe la 19 ani am început să mă dezvolt destul de puternic. Am început să mă îngraș foarte tare, într-o perioadă foarte scurtă, am fost foarte , mai ales când trebuia să îmi cumpăr costume de baie. Niciodată nu îmi plăcea cum îmi vin și am trecut prin multe situații jenante”, povestea Carmen Grebenișan pe canalul personal de Youtube.