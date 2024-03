Carmen Grebenișan detaliază intervențiile estetice pe care le-a făcut de-a lungul anilor / De la implant mamar la acid hialuronic și botox: „Nu am nimic de ascuns”

Vloggerița a ales să împărtășească sincer cu publicul ei despre intervențiile estetice pe care le-a făcut de-a lungul anilor. Vedeta recunoscută pentru aparițiile sale în emisiuni precum „ ” și „Asia Express” și-a împărtășit experiențele legate de operațiile estetice, dar și motivele care au stat la baza acestora, potrivit .

Carmen Grebenișan vorbește deschis despre intervențiile estetice: „Nu am nimic de ascuns”

, cunoscută pentru prezența sa influentă în mediul online, a discutat deschis despre intervențiile estetice pe care le-a făcut pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic. Ea a recunoscut că și-a mărit sânii printr-o intervenție de implant mamar la vârsta de aproximativ 21 sau 22 de ani. De asemenea, ea a explicat că și-a injectat acid hialuronic în buze pentru a le contura și că, în timp, a efectuat diverse proceduri pentru a-și îmbunătăți zona cearcănelor și a frunții.

„De câte ori am primit întrebarea asta și tot timpul am fost sinceră și transparentă, nu am nimic de ascuns. Am o operație de implant mamar, pe care am făcut-o undeva la 21 sau 22 de ani, nu mai știu, am 280 de mililitri, implant mamar, formă anatomică. Prima intervenție pe care am avut-o la față a fost injectarea buzelor pe care le-am dizolvat de câteva ori, pentru că nu mi-au plăcut forma și acum îmi place foarte mult. Da, am acid hialuronic în buze. După scurt timp mi-am umplut cearcănele și mi-am pus botox. Zona cearcănelor era destul de adâncită, și așa m-am născut cu cearcăne adânci și așa le-am umplut și sunt foarte fericită cu chestia asta și nu regret absolut deloc”, a detaliat Carmen Grebenișan pe contul său de TikTok, notează .

Grebenișan a subliniat că transparența este esențială pentru ea și că împărtășirea experiențelor sale cu operațiile estetice are scopul de a elimina stigmatul și de a deschide un dialog despre subiect. Ea a evidențiat că alege să discute deschis despre aceste aspecte pentru a încuraja alți oameni să fie mai încrezători și să se simtă mai confortabil în propriul corp.