Carmen Grebenișan, noi probleme de sănătate după revenirea din Survivor: „Este ciudat să-ți apară peste noapte un ganglion”

Carmen Grebenișan, o fostă concurentă de la Survivor România 2023, a publicat recent o postare pe rețelele de socializare care i-a îngrijorat pe fanii săi. Ea este cunoscută pentru activitatea sa constantă în mediul online și pentru faptul că împărtășește frecvent urmăritorilor și fanilor săi diverse întâmplări și evenimente din viața ei.

Grebenișan are un ganglion umflat și dureros în zona gâtului

s-a întors recent în țară după ce a petrecut cinci luni în Republica Dominicană participând în competiția Survivor. Fosta celebritate a făcut cunoscută, la revenirea în țară, că se confruntă cu o problemă de retenție de apă și cu o creștere semnificativă în greutate. Acum, Grebenișan a descoperit o altă problemă medicală pentru care este hotărâtă să consulte un medic.

Tânăra se confruntă cu o situație înspăimântătoare. Recent, a observat apariția unui ganglion umflat și dureros în zona gâtului și este îngrijorată de această descoperire. Într-o încercare de a găsi răspunsuri, ea a început să caute informații pe internet. Cu toate acestea, rezultatele căutărilor sale au stârnit și mai multă frică și neliniște în interiorul ei, scrie .

„Știți de ce NU îmi era dor? De Carmen cea ipohondră. Și acum am sesizat un ganglion la gât, de mărirea unui bob de mazăre, care dintr-o dată mă doare. Îl simt umflat. Am citit pe net tot felul de chestii și nu-i bine. Mai bine nu citeam! Dar, clar este nevoie să fac un set de analize. Pentru că este ciudat să-ți apară peste noapte un ganglion. Și să-l simți. Doar într-o parte. Nu vreau să mă panichez, pentru că am venit foarte calmă și zen din Survivor, dar de ce mi s-a umflat un ganglion?!”, a spus Carmen Grebenișan într-o sesiune de Insta Stories.

Un surplus de kilograme în ciuda condițiilor dificile la Survivor

Într-o recentă ediție a emisiunii „La Măruță”, de sănătate pe care le-a întâmpinat în timpul competiției Survivor. Aceasta a menționat că, în ciuda condițiilor dificile și a lipsei de hrană cu care s-a confruntat în timpul competiției, s-a întors acasă cu un surplus neașteptat de kilograme.

„Schimbările de fus orar, cele climaterice, te afectează hormonal. În primul rând este retenția de apă. Cea mai mare greutate pe care am avut-o până acum a fost de 57 kg. Înainte de Survivor, am rupt, de Crăciun, ajunsesem la 58 kg. Dar știam că o să slăbesc la Survivor. Acolo, în prima lună, am slăbit mult. Abia mă mai țineam pe picioare. E un dezechilibru. Acolo mănânci mult cocos. Cocosul are foarte multe calorii, dar nu are destui nutrienți. Și nu e ok, se depune. Încercam să vorbim cu medicii de acolo să le spunem ce se întâmplă cu noi. Pentru că începusem să văd celulită și mă întrebam de unde e. Mâncam fierturi, cocos și beam apă. De unde să se întâmple așa ceva? Mi-au zis să renunț la cocos… singura mea sursă de hrană! Să beau doar apă!? Bine, mi-au zis să mănânc mai puțin. Dar, na, eu eram cea mai mâncăcioasă de acolo,” i-a dezvăluit influencerița lui Cătălin Măruță.