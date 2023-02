Carmen Harra a dezvăluit detalii despre viața sentimentală a Oanei Zăvoranu: „Acum 7 ani i-am spus ...”. Clarvăzătoarea susține că vedeta trece prin momente extrem de dificile

În urmă cu ceva timp, Oana Zăvoranu se plângea că a fost „trădată”, moment în care se zvonea că ar divorța de Alex Ashraf.

Carmen Harra a oferit detalii neștiute despre căsnicia vedetei. Clarvăzătoarea susține că bruneta trece prin clipe grele.

Carmen Harra, detalii despre viața sentimală a Oanei Zăvoranu

Deși se spunea că Oana Zăvoranu ar fi fost părăsită de soț după ce au apărut unele imagini cu partenerul ei alături de o altă persoană, vedeta nu a spus public nimic în legătură cu acest subiect, preferând să rămână discretă.

Carmen Harra susține că soțul Oanei Zăvoranu are o „înclinație de trădare”. Clarvăzătoarea atrage atenția asupra faptului că vedeta trebuie să știe cum să gestioneze o astfel de situație dacă va lupta pentru a salva povestea de iubire.

„Acum 7 ani i-am spus Oanei că este în pericol de la mama ei. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în viața ei, ea are figura mamei. Îi lipsește figura tatălui, ea are banii, dar îi pierde. Ea este o persoană foarte iubitoare, intuitivă. Omul cu care este ea la ora actuală are o înclinație de trădare, apare fenomenul trădării, important este cum poate ea să gestioneze asta și dacă se poate lupta suficient de mult să salveze această relație care devine cu mare semn de întrebare”, a spus Carmen Harra, în cadrul unei emisiuni, scrie .

Carmen Harra a vorbit și despre situația financiară a vedetei

Carmen Harra nu a vorbit numai despre viața amoroasă a Oanei Zăvoranu, ci și despre situația ei financiară din prezent. Clarvăzătotarea susține că pierderea banilor de la mama ei ar fi cea mai mare problemă a vedetei în momentul de față.

„Problema ei numărul unu este pierderea banilor de la mama ei. Trece printr-o perioadă extrem de dură la ora actuală. Nu vreau să se supere, pentru că adevărul doare, dar este asupra vieții ei, pentru că este lovită din două părți, sentimental și material. Situația ei la ora actuală nu arată deloc bine”, a adăugat clarvăzătoarea.