Carmen Harra, dezvăluiri despre . Evenimentul discret, care a avut loc la începutul lunii octombrie, a fost unul cu o încărcătură emoțională puternică. Deși vedeta a trecut prin momente grele, marcate de pierderea mamei sale, ea și George și-au unit destinele, hotărâți să-și continue drumul împreună.

Ce spune Carmen Harra despre cununia Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan

Carmen Harra a vorbit despre căsătoria dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, în cadrul emisiunii Online , afirmând că relația celor doi era „scrisă în stele” și că destinul lor comun nu putea fi evitat. Potrivit clarvăzătoarei, povestea de dragoste dintre Adriana și George a trecut prin numeroase încercări, devenind un exemplu pentru cei care îi urmăresc.

„Relația asta a fost foarte testată. De aceea relația asta este un exemplu pentru cei de acasă. Noi întotdeauna ne uităm în viețile oamenilor cunoscuți și ne reflectăm la ce se întâmplă cu alții. Ce trăiește George cu Adriana au trăit și alții, dar a fost ca o oglindă pentru cei care urmăresc relația lor. În viața noastră poate să existe un moment trist, dramatic, dar asta nu înseamnă că oprește cursul vieții. Viața merge înainte. Și dacă ceva trebuie să se întâmple, se întâmplă orice ar fi. Această căsătorie trebuia să se întâmple, așa cum de multe ori am vorbit despre faptul că trebuie să se căsătorească. Iată că s-a întâmplat și nimic nu a putut să oprească acest lucru”, a declarat Carmen Harra, notează kfetele.ro.

Cum s-au căsătorit Adriana Bahmuțeanu și George Restivan

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan și-au unit destinele la începutul lunii,mai exact pe 2 octombrie, într-o ceremonie civilă restrânsă, desfășurată în mare discreție. Evenimentul a fost ținut secret până aproape de momentul cununiei, cei doi dorind să se bucure de acest pas important în liniște, departe de ochii curioșilor. Deși planificaseră inițial o petrecere mai amplă, a făcut ca cei doi să amâne evenimentul festiv pentru anul viitor.