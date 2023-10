Carmen Harra, după ce Oana Zăvoranu a divorțat de Alex Ashraf: „Adevărul doare. Este lovită din două părți, sentimental și material”

Șapte ani au reușit să se întindă Oana Zăvoranu și Alex Ashraf cu povestea lor de dragoste. De curând, aceasta de cel care i-a fost alături ani la rând și susține că este „în sfârșit o femeie liberă care are de unde alege”.

După toate acestea, Carmen Harra a venit cu o serie de premoniții șocante legate de perioada dificilă prin care trece vedeta.

Carmen Harra, după ce Oana Zăvoranu s-a despărțit de Alex Ashraf

Chiar dacă Carmen Harra, una dintre cele mai cunoscute prezicătoare de la noi, a încercat în urmă cu șapte ani legate de viața personală, dar și de partea financiară, Oana s-a grăbit să o contrazică.

„Acum 7 ani, i-am spus Oanei că este în pericol să piardă banii de la mama ei. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în viața ei, ea are figura mamei. Îi lipsește figura tatălui, ea are banii, dar îi pierde. Ea este o persoană foarte iubitoare, intuitivă. Omul cu care este ea la ora actuală are o înclinație de trădare, apare fenomenul trădării, important este cum poate ea să gestioneze asta și dacă se poate lupta suficient de mult să salveze această relație care devine cu mare semn de întrebare”, a dezvăluit Carmen Harra pentru emisiunea Exclusiv VIP, notează .

Viața Oanei este zguduită atât sentimental, cât și material

Se pare că până la urmă aceste premoniții au devenit realitate în viața acesteia. Potrivit clarvăzătoarei, principala problemă a Oanei Zăvoranu se concentrează pe pierderea banilor proveniți de la mama, iar viața ei a fost zdruncinată din două puncte de vedere: sentimental și material.

„Problema ei numărul unu este pierderea banilor de la mama ei. Trece printr-o perioadă extrem de dură la ora actuală. Nu vreau să se supere, pentru că adevărul doare, dar este un adevăr foarte crâncen asupra vieții ei, pentru că este lovită din două părți, sentimental și material. Situația ei la ora actuală nu arată deloc bine”, a mai susținut Carmen Harra.