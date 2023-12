Carmen Harra, noi previziuni pentru anul 2024. Ce spune despre o posibilă căsătorie în cazul Mihaelei Rădulescu și Anamariei Prodan în anul care vine?

De-a lungul timpului, încrederea mai multor persoane datorită capacității sale de a anticipa și prezice o serie de evenimente. Recent, clarvăzătoarea a adus în discuție aspecte legate de relațiile de cuplu ale vedetelor din România.

Carmen Harra, noi predicții pentru anul 2024

Carmen Harra a avut o apariție în emisiunea Star Magazine, oferind previziuni despre relațiile vedetelor. A dezvăluit dacă Mihaela Rădulescu și Anamaria Prodan se vor căsători anul viitor și ce se întâmplă cu relația dintre Mike și Iulia Albu. Previziunile au stârnit interesul publicului.

Referitor la Mihaela Rădulescu, Carmen Harra spune că șansa ei de a face o nuntă care să reziste este doar din vară, scrie .

„Deci nu înainte. Dacă face căsătoria înainte o face într-un moment greșit al vieții ei.

Conexiunile pe care ea le-a creat cu unii oameni, în cazul ei, ea nu le-a rezolvat, nu le-a încheiat mental, emoțional. Acțiunile ei în alte relații se reflectă și în relația pe care o are acum, deși această relație este mai bună ca celelalte. Are ea șanse cu acest om, categoric. Dacă ia în considerare că din vara anului 2024 și până în vara anului 2025 ar fi, de fapt, timpul ideal ca ea să facă o căsătorie legală cu ea.”, a spus Carmen Harra.

Clarvăzătoarea spune că Anamaria Prodan nu va ajunge în fața altarului

În ceea ce privește Anamaria Prodan, că impresara nu va ajunge din nou în fața altarului anul viitor.

„Nu anul viitor. Mai trebuie să aștepte. Multe răni sunt încă deschise, încă nu a cunoscut persoana potrivită și nu aș vrea să se arunce în relații care nu duc nicăieri. 2025 este anul ei, dar nu 2024. Nu văd o căsătorie în anul care vine pentru ea. (…) Mai are încă răni puternice.”, a spus Carmen Harra.

Potrivit clarvăzătoarei Carmen Harra, relația dintre Julia Albu și Mike nu va evolua într-o poveste de dragoste care să dureze până la bătrânețe.

„Iulia Albu nu prea rămâne alături de nimeni, Problema ei este că are niște memorii din copilărie. Are niște răni, are ceva care nu e vindecat și de aceea în relațiile în care intră intră pentru o perioadă și iese apoi. Anul care vine nici pentru ea nu este un an care o avantajează.”, a mai spus Carmen Harra.