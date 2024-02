Carmen Harra vine cu o previziune sumbră! Ce spune după ce s-a aflat că Regele Charles are cancer: „Are o cumpănă de viață între 75 și 76 de ani”

Carmen Harra se numără printre cele mai cunoscute clarvăzătoare din zilele noastre. De curând, aceasta a venit cu noi previziuni despre Regele Charles al III-lea, asta după ce Palatul Buckingham a anunțat că monarhul britanic .

Carmen Harra, după ce Regele Charles a fost diagnosticat cu cancer

În vârstă de 75 de ani, suveranul britanic a fost depistat cu cancer la nouă luni după ce a fost încoronat. Carmen Harra, pe numele real Doina Carmen Mureșan, susține că a precizat în cărțile sale că a Marii Britanii va fi una tranzitorie.

Pe de altă parte, clarvăzătoarea a transmis că oamenii nu ar trebui să fie surprinși dacă în acest an Regele Charles se va retrage, iar fiul său îi va lua locul.

„Eu am spus că el nu domnește decât foarte puțin. Foarte puțin. El are o cumpănă de viață între 75 și 76 de ani. Ia vedeți câți ani are el acum! Are o perioadă foarte grea. O să ia fiul său conducerea. Eu am spus în prima mea carte despre asta, acum vreo 20 și ceva de ani. Va veni William. Am scris că Regina urma să moară și am spus că persoana care o urmează nu este neapărat Charles, în ideea că Charles este atât de tranzitoriu, că are o domnie scurtă de parcă nici n-ar fi fost.

Sunt șanse ca anul ăsta să ajungă William la tron, pentru că . Anul ăsta aduce toate surprizele Pământului pentru noi, mai ales în ceea ce privește politica, cu tot ce vrei și ce nu vrei, de la America până în Rusia, în Asia. Toată omenirea e zguduită de evenimente politice absolut neașteptate. Nimic din ce prezicem noi va fi complet pe dos. Este altfel, nu neapărat pe dos. Suntem luați prin surprindere în toate părțile lumii”, a declarat Carmen Harra, notează .

Ce spune Carmen Harra despre situația medicală a lui Kate Middleton

Palatul Kensington anunța pe 17 ianuarie că Prințesa Kate a trecut printr-o „ ” la Clinica din Londra pe 16 ianuarie.

„Eu am spus și despre Kate Middleton, acum 12 sau 14 ani, parcă. Problema e că predicțiile astea câteodată se manifestă în timp, nu se întâmplă a doua zi. Și la ea sunt niște probleme destul de serioase, dar nu văd în destinul ei acum că ar muri, dar problemele ei în timp se acutizează”, a precizat Carmen Harra pentru sursa menționată.