Carmen Șerban, detalii emoționante despre lupta cu cancerul la sân: „Până nu am dat de necazuri, spuneam și eu ca alții că există Dumnezeu, dar practica mea era zero”

Cu o carieră de peste 20 de ani în lumea muzicii, Carmen Șerban este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste din România. De curând, cântăreața și-a deschis sufletul și a vorbit despre cum a reușit să treacă cu bine peste cele mai grele momente din viața sa.

Cum i s-a schimbat viața, la 10 ani după ce a învins cancerul

În ciuda faptului că totul părea să meargă bine în viața ei, în urmă cu câțiva ani a primit un diagnostic tragic. Carmen Șerban a aflat că are cancer la sân, însă nu s-a lăsat învinsă de boală și a luptat până la capăt.

Artista a încercat mai multe metode de tratament și a adoptat un stil de viață sănătos pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții. Chiar și așa, potrivit acesteia, pe parcursul acelei perioade dificile, a trecut și prin momente de îndoială și tristețe.

Mai mult decât atât, cântăreața a dezvăluit că experiența prin care a fost nevoită să treacă i-a schimbat perspectiva asupra vieții și a învățat să aprecieze fiecare moment.

„După niște ani de dezvoltare personală și de vindecare de cancer și accesare a procedeelor de curățare și vindecare a sufletului și a corpului fizic prin credință, pot să spun că am învățat și eu de la alții. Am învățat că acest cuvânt, „noroc”, face parte din categoria lucrurilor dobândite nemeritat, prin jocurile de noroc sau așa. Și atunci acestea sunt din spațiul celui cu cornițe. Deci, noi, ideal ar fi să spunem că am fost binecuvântați, nu că am avut noroc.

Nu am talismane. Talismanul meu este în suflet: Dumnezeu. E mereu în mintea mea, în sufletul meu. Așa trăiesc eu acum. Nu am fost așa toată viața, recunosc. Până nu am dat de necazuri, spuneam și eu ca alții că există Dumnezeu, dar practica mea era zero. Și de aceea și am ajuns să am necazuri și boli, pentru că o rană care este curată se vindecă. O rană care este murdară și nu se curăță se aprofundează, devine și mai adâncă. Sunt multe de discutat pe acest subiect. Poate într-un podcast”, a povestit Carmen Șerban pentru .