B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Îndrăgostiți și dincolo de moarte? Carmen Tănase, poveste incredibilă despre părinții ei decedați: „Acum știu că s-au reîntâlnit și sunt OK”

Îndrăgostiți și dincolo de moarte? Carmen Tănase, poveste incredibilă despre părinții ei decedați: „Acum știu că s-au reîntâlnit și sunt OK”

Traian Avarvarei
23 sept. 2025, 15:04
Îndrăgostiți și dincolo de moarte? Carmen Tănase, poveste incredibilă despre părinții ei decedați: „Acum știu că s-au reîntâlnit și sunt OK”
Actrița Carmen Tănase. Sursa foto: Captură video - Fain & Simplu cu Mihai Morar / YouTube
Cuprins
  1. De ce Carmen Tănase nu și-a anulat spectacolele după moartea mamei sale
  2. Ce a povestit Carmen Tănase despre dragostea dintre părinții ei

Carmen Tănase a susținut că nu și-a anulat niciunul dintre spectacole după decesul mamei sale. Aceasta avea 94 de ani! Actrița a povestit și o întâmplare extraordinară petrecută recent în familia sa, care i-a arătat ca părinții ei, care s-au iubit enorm, s-au reunit după moarte.

De ce Carmen Tănase nu și-a anulat spectacolele după moartea mamei sale

„Am jucat tot timpul, n-am amânat absolut nimic, n-am anulat nimic pentru că este o meserie ușor păgână – când ți-o alegi, știi la ce să te aștepți și publicul n-are nicio vină că tu ai probleme personale. Publicul cumpără bilete, vine la teatru, organizatorii cheltuiesc o grămadă de bani, timp, energie. Nu poți să calci așa peste oameni și atunci strângi din dinți și vii. Deci am jucat în toate zilele astea și mi-am onorat absolut toate contractele”, a spus Carmen Tănase într-un dialog cu Mihai Morar, în aplauzele publicului.

Carmen Tănase, ajunsă la 64 de ani, s-a bucurat, totuși, că a avut „marele noroc” de a o avea pe mama sa alături până la această vârstă: „Nu e puțin lucru, iar mama mea știa ce profesie am și știa că în momente cheie eu n-am fost prezentă, că am fost pe scenă. Deci mama mea nici n-ar fi vrut să-mi amân spectacolele, pentru că ea cumva făcea parte din meseria asta, ea știa toate detaliile, toate amănuntele din culise, era foarte implicată în treaba asta și nu cred că am făcut ceva rău, nu cred. Am primit niște semne că nu am făcut nimic rău”.

Actrița și-a amintit apoi de tatăl ei, care în anii ’60 era „Google” pentru că știa foarte multe lucruri. Iar după ce acesta a trecut în neființă, ea tot avea „instinctul de a pune mâna pe telefon” să-l sune să-l întrebe tot felul de lucruri.

Mihai Morar: Dacă tatăl era „Google”, mama ce a fost pentru tine?

Carmen Tănase: Nu pot s-o definesc cu un cuvânt. Mama a fost echilibrul în familia noastră, mama a avut grijă de toți. Bine, mulți bipezi nu eram, dar suntem mulți patrupezi și a avut grijă de toți”.

Ce a povestit Carmen Tănase despre dragostea dintre părinții ei

Actrița a povestit apoi ce lucru fabulos s-a întâmplat în familia ei.

„Hai să-ți spun o poveste care s-a întâmplat zilele trecute. Iubirea vieții mamei mele a fost tata. Mama a fost femeia unui singur bărbat. E adevărat, tata era și de iubit, era frumos, era fermecător, era deștept, avea umor, era o persoană specială. Și mama l-a divinizat. Și tata a murit de mult, avea 57 de ani. Mama nu s-a împăcat niciodată cu ideea că tata nu mai e și oricând se pomenea despre tata, mama plângea. Deci era foarte vie amintirea tatălui meu.

Acum câțiva ani, cineva, o prietenă, a venit și a adus mamei un cadou – un tablou cu tata făcut după o poză. Tabloul era făcut de un pictor, genul copy-paste, fără vreo contribuție a artistului. (…) Când am văzut tabloul ăla ușor stângaci – sigur, era cadou și am spus ”ce frumos!” –  i-am zis mamei: ”sper că nu-l pui pe perete aici”. Mi-a spus că-l pune în cameră la ea. Ea și l-a pus deasupra patului și, când ne-am mutat la țară, a plecat cu tabloul după ea. I-am spus că tabloul e urât, e naiv, copilăresc și mi-a zis: ”e tata și mie-mi place!”. I-am zis că mai bine facem o poză mare și o punem. În fine…

Cu două zile înainte de a fi ceremonia de înmormântare, venise Tudor (fiul ei) acasă, eu venisem de la spectacol și Tudor a stat în cameră la mama. Și a ieșit din cameră și m-a chemat în pragul ușii maică-mii și mi-a zis să mă uit la tablou. Și eu i-am zis: ”vai, ai făcut ceva la el!”, că Tudor e pictor, și mi-a zis: ”nu, că nu am pensule, nu am nimic”.

Tabloul ăla nu mai era urât, tabloul ăla prinsese viața cum sunt imaginile astea de AI, de aștepți să clipească. Privirea avea viață și am spus: ”nu se poate așa ceva!”. Era o urâțenie de tablou, nu era de pus nicăieri. De atunci, tabloul ăla e frumos și e viu și atunci eu am știut că s-au întâlnit (părinții ei) și e OK acum”, a povestit Carmen Tănase.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Anda Adam s-a enervat rău la Asia Express: „Eu sunt cel mai mare nume din această emisiune și nu vreau să ies terfelită”. Ce i s-a întâmplat
Monden
Anda Adam s-a enervat rău la Asia Express: „Eu sunt cel mai mare nume din această emisiune și nu vreau să ies terfelită”. Ce i s-a întâmplat
Anca Dumitra, despre cele mai dificile momente din viață ei. Experiența terifiantă prin care a trecut mama actriței
Monden
Anca Dumitra, despre cele mai dificile momente din viață ei. Experiența terifiantă prin care a trecut mama actriței
Mara Bănică, despre o concurentă „Asia Express”: „Nu mă așteptam să fie, până la urmă, așa fițoasă”. Despre cine este vorba
Monden
Mara Bănică, despre o concurentă „Asia Express”: „Nu mă așteptam să fie, până la urmă, așa fițoasă”. Despre cine este vorba
Alina Pușcaș a rămas cu sechele după problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiica ei. Ce mărturisiri a făcut prezentatoarea TV
Monden
Alina Pușcaș a rămas cu sechele după problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiica ei. Ce mărturisiri a făcut prezentatoarea TV
Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale mamei sale, Petruța Toma
Monden
Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale mamei sale, Petruța Toma
Teo Trandafir, mărturisiri despre momentul în care a ajuns pe patul de spital de la Viena. De unde a pornit boala și cine este prima persoană de care și-a amintit după ultima anestezie generală
Monden
Teo Trandafir, mărturisiri despre momentul în care a ajuns pe patul de spital de la Viena. De unde a pornit boala și cine este prima persoană de care și-a amintit după ultima anestezie generală
Cătălin Cazacu: „Am fugit din televiziune”. De ce nu a mai apărut pe micile ecrane
Monden
Cătălin Cazacu: „Am fugit din televiziune”. De ce nu a mai apărut pe micile ecrane
Elvira Deatcu, dezvăluiri din timpul filmărilor serialului „Lacrimi de iubire”: „Acestea au fost cele mai dificile secvențe”
Monden
Elvira Deatcu, dezvăluiri din timpul filmărilor serialului „Lacrimi de iubire”: „Acestea au fost cele mai dificile secvențe”
Daciana Sârbu: „Eu le-am spus fetelor întotdeauna adevărul și continui s-o fac în orice situație”. Ce relație are Victor Ponta cu fiicele sale, după divorț
Monden
Daciana Sârbu: „Eu le-am spus fetelor întotdeauna adevărul și continui s-o fac în orice situație”. Ce relație are Victor Ponta cu fiicele sale, după divorț
Karmen, despre „Asia Express”: „Pentru mine a fost foarte important ca acolo nu m-a știut nimeni”
Monden
Karmen, despre „Asia Express”: „Pentru mine a fost foarte important ca acolo nu m-a știut nimeni”
Ultima oră
17:54 - Nicoleta Pauliuc anunță: Comisia de Buget-Finanțe a adoptat amendamentul pentru retragerea integrală a banilor din contul privat pentru pacienții cu cancer
17:48 - Nicușor Dan aduce pacea în coaliție. Președintele a mediat între Bolojan, USR și PSD
17:24 - Anda Adam s-a enervat rău la Asia Express: „Eu sunt cel mai mare nume din această emisiune și nu vreau să ies terfelită”. Ce i s-a întâmplat
17:18 - Mihai Daraban (CCIR ) critică dur MApN: „Nu vor producție militară în România, ci achiziții din afară”
17:04 - Primarul Mangaliei rămâne în arest. Judecătorii au prelungit mandatul pentru încă 30 de zile
16:46 - Anca Dumitra, despre cele mai dificile momente din viață ei. Experiența terifiantă prin care a trecut mama actriței
16:41 - Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, prelungită pentru încă 6 luni. Ce le-a cerut Nicușor Dan liderilor Coaliției
16:34 - Avertisment transmis de Mark Rutte către Rusia: „Putem apăra fiecare centimetru din teritoriul aliat”
16:30 - Preot, reținut pentru pornografie infantilă. A încerca să racoleze doi adolescenți pentru sex
16:00 - Cum să slăbești și să scapi de constipație cu un truc simplu descoperit pe TikTok