Carmen Tănase a susținut că nu și-a anulat niciunul dintre spectacole după mamei sale. Aceasta avea 94 de ani! Actrița a povestit și o întâmplare extraordinară petrecută recent în familia sa, care i-a arătat ca părinții ei, care s-au iubit enorm, s-au reunit după moarte.

De ce Carmen Tănase nu și-a anulat spectacolele după moartea mamei sale

„Am jucat tot timpul, n-am amânat absolut nimic, n-am anulat nimic pentru că este o meserie ușor păgână – când ți-o alegi, știi la ce să te aștepți și publicul n-are nicio vină că tu ai probleme personale. Publicul cumpără bilete, vine la teatru, organizatorii cheltuiesc o grămadă de bani, timp, energie. Nu poți să calci așa peste oameni și atunci strângi din dinți și vii. Deci am jucat în toate zilele astea și mi-am onorat absolut toate contractele”, a spus Carmen Tănase într-un cu Mihai Morar, în aplauzele publicului.

Carmen Tănase, ajunsă la 64 de ani, s-a bucurat, totuși, că a avut „marele noroc” de a o avea pe mama sa alături până la această vârstă: „Nu e puțin lucru, iar mama mea știa și știa că în momente cheie eu n-am fost prezentă, că am fost pe scenă. Deci mama mea nici n-ar fi vrut să-mi amân spectacolele, pentru că ea cumva făcea parte din meseria asta, ea știa toate detaliile, toate amănuntele din culise, era foarte implicată în treaba asta și nu cred că am făcut ceva rău, nu cred. Am primit niște semne că nu am făcut nimic rău”.

Actrița și-a amintit apoi de tatăl ei, care în anii ’60 era „Google” pentru că știa foarte multe lucruri. Iar după ce acesta a trecut în neființă, ea tot avea „instinctul de a pune mâna pe telefon” să-l sune să-l întrebe tot felul de lucruri.

Mihai Morar: Dacă tatăl era „Google”, mama ce a fost pentru tine?

Carmen Tănase: Nu pot s-o definesc cu un cuvânt. Mama a fost echilibrul în familia noastră, mama a avut grijă de toți. Bine, mulți bipezi nu eram, dar suntem mulți patrupezi și a avut grijă de toți”.

Ce a povestit Carmen Tănase despre dragostea dintre părinții ei

Actrița a povestit apoi ce lucru fabulos s-a întâmplat în familia ei.

„Hai să-ți spun o poveste care s-a întâmplat zilele trecute. Iubirea vieții mamei mele a fost tata. Mama a fost femeia unui singur bărbat. E adevărat, tata era și de iubit, era frumos, era fermecător, era deștept, avea umor, era o persoană specială. Și mama l-a divinizat. Și tata a murit de mult, avea 57 de ani. Mama nu s-a împăcat niciodată cu ideea că tata nu mai e și oricând se pomenea despre tata, mama plângea. Deci era foarte vie amintirea tatălui meu.

Acum câțiva ani, cineva, o prietenă, a venit și a adus mamei un cadou – un tablou cu tata făcut după o poză. Tabloul era făcut de un pictor, genul copy-paste, fără vreo contribuție a artistului. (…) Când am văzut tabloul ăla ușor stângaci – sigur, era cadou și am spus ”ce frumos!” – i-am zis mamei: ”sper că nu-l pui pe perete aici”. Mi-a spus că-l pune în cameră la ea. Ea și l-a pus deasupra patului și, când ne-am mutat la țară, a plecat cu tabloul după ea. I-am spus că tabloul e urât, e naiv, copilăresc și mi-a zis: ”e tata și mie-mi place!”. I-am zis că mai bine facem o poză mare și o punem. În fine…

Cu două zile înainte de a fi ceremonia de înmormântare, venise Tudor (fiul ei) acasă, eu venisem de la spectacol și Tudor a stat în cameră la mama. Și a ieșit din cameră și m-a chemat în pragul ușii maică-mii și mi-a zis să mă uit la tablou. Și eu i-am zis: ”vai, ai făcut ceva la el!”, că Tudor e pictor, și mi-a zis: ”nu, că nu am pensule, nu am nimic”.

Tabloul ăla nu mai era urât, tabloul ăla prinsese viața cum sunt imaginile astea de AI, de aștepți să clipească. Privirea avea viață și am spus: ”nu se poate așa ceva!”. Era o urâțenie de tablou, nu era de pus nicăieri. De atunci, tabloul ăla e frumos și e viu și atunci eu am știut că s-au întâlnit (părinții ei) și e OK acum”, a povestit Carmen Tănase.