Carmen Tănase, mărturisiri despre cât de grea este viața la țară: „Sunt într-o panică totală tot timpul, dacă mă scoți din priză, mor”

De aproximativ doi ani de zile, Carmen Tănase locuiește într-un sat de lângă Târgoviște. Aceasta și-a vândut toate proprietățile și și-a cumpărat o casă care are și curte.

În cadrul unui interviu acordat recent, actrița în vârstă de 62 de ani susține că viața la țară este mai grea decât s-ar fi așteptat.

Carmen Tănase, despre viața la țară

Actrița muncește extrem de mult, aproape zilnic face naveta la București, așa că nu are timp să se îngrijească cum ar trebui de locuința ei, de grădină. „ . Mereu apare ceva, sunt foarte multe de făcut și doar eu mă ocup de toate. E mai greu decât la bloc, am un om care mă ajută, nu pot să tund eu iarba singură”, a explicat actrița, care nu locuiește singură, ci cu mama ei, care e înaintată în vârstă.

„Mama are 91 de ani, mai mult încurcă treaba, prefer să stea în casă. Ea crede că mai are 25 de ani. Nu prea apuc să stau acasă, apuc să petrec cam doar o zi pe lună, când sunt cam 7.000 de chestii de făcut. De obicei plec dimineața, mă întorc noaptea. La teatru nu avem zile libere, sâmbătă e repetiție, de obicei, iar duminică avem spectacol”, a adăugat Carmen Tănase, potrvit .

La început de an, Carmen Tănase se afla în casa de la țară, atunci când a trecut printr-o situație neprevăzută: a rămas fără curent electric și a fost la un pas de incendiu. „Sunt într-o panică totală tot timpul, dacă mă scoți din priză, mor. Mereu intervine câte ceva, cum a fost faza cu curentul, de am crezut că mor. Aveam repetiție, nu am mai putut ajunge… De la stâlpul de la poartă, de la firele de sus, curgeau scântei. Eram în panică, nu aveam cum să plec. S-a depistat la o căsuță din plastic de pe perete că firele erau arse. Puteam lua foc. A fost circ”, a mai declarat ea.

Carmen Tănase a adoptat și foarte multe animăluțe

Deoarece are o curte mare, actrița cât de multe animale a putut. Acum, Carmen Tănase are 3 câini și mai multe pisici. „M-am dus să castrez doi motani, unul a fugit, am alergat după el, până la urmă l-am prins, dar nu știu cum. Acum am mai multe pisici, mi se lasă în spatele casei, doar nu o să-i las să moară de foame. Mai iau din ei, pe unii îi hrănesc, le fac căsuțe, nu-i pot lua însă pe toți, ca să intru în panică.

Pisicile se înțeleg foarte bine cu cânii, doar au crescut împreună. Vin toate și dorm lângă mine. Au mai plecat din ele, dar au venit altele. Cea mai mare are 19 ani, toate sunt sterilizate”, a mai zis Carmen Tănase.