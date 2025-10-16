B1 Inregistrari!
Cât a costat inelul de logodnă al iubitei lui Dorian Popa? Iată despre ce sumă este vorba

Selen Osmanoglu
16 oct. 2025, 11:34
Sursă foto: Instagram/@eusuntdorian
Cuprins
  1. Despre ce sumă este vorba
  2. Planuri de viitor
  3. De ce a lipsit mama lui Dorian de la momentul special

Dorian Popa a cerut-o de soție pe partenera sa, Andreea, în Maldive, într-un cadru de poveste. Iată cât a costat inelul de logodnă!

Despre ce sumă este vorba

Dorian Popa a cerut-o pe Andreea de soție, în Maldive, în iunie, după nici un an de relație. Oamenii au fost surprinși de artist, care a postat pe rețelele sociale momentul romantic.

Inelul cu care a cerut-o de soție pe iubita lui a costat 4.000 de euro. Mai mult, artistul i-a oferit femeii și o pereche de cercei cu diamante, evaluată la 3.500 de euro, conform Cancan.

Planuri de viitor

Artistul așteaptă ca Andreea să termine Facultatea de Medicină și să își deschidă propriul cabinet.

„Îmi place foarte mult ideea de cuplu și de familie. Am arătat-o din totdeauna, nu doar în ultimul timp. Mai avem mult de muncă și de făcut lucrușoare: clinica pe care vreau să o facem pentru Andreea, când va fi doctor, să aibă locușorul ei unde să profeseze”, a spus Dorian Popa.

De ce a lipsit mama lui Dorian de la momentul special

Luminița Popa a mărturisit că știa de cererea în căsătorie din Maldive. Cu toate acestea, ea nu a fost prezentă. „Mamișor” se declară fericită pentru fiul ei și noua noră.

„Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a spus mama lui Dorian Popa pentru Spynews.

„Eu sunt o persoană născută în secolul trecut. Oricum, vremurile s-au schimbat. Nu uitați că Dorian e un bărbat de 37 de ani. Am mai fost întrebată treaba asta. Eu niciodată nu m-am băgat în viața lor. Fiecare face așa cum crede de cuviință, important e că eu sunt foarte fericită. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, că petreceri avem timp să facem multe, de acum înainte”, a adăugat.

